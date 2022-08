Британська розвідка назвала причину активізації окупантів під Донецьком

Російські загарбницькі війська активізували атаки на донецькому напрямку з метою відтягнути туди українські сили на тлі повідомлень про плани України щодо контрнаступу. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Британська розвідка звернула увагу на те, що за останні п'ять днів збільшилася інтенсивність російських атак на Донбасі. На північ від Донецька йдуть запеклі бої в районі міст Сіверськ і Бахмут.

За даними британської розвідки, ймовірно, російські сили просунулися до центру селища Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Однак в цілому російські війська домоглися нечисленних територіальних успіхів.

«Існує реальна ймовірність того, що Росія активізувала свої зусилля на Донбасі, намагаючись відтягнути або зв'язати додаткові українські підрозділи на тлі чуток про те, що Україна планує великий контрнаступ», – вважають у британській розвідці.

