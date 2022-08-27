Окупанти катують працівників Запорізької АЕС перед візитом МАГАТЕ

Рашисти готують різні провокації напередодні візиту інспекторів МАГАТЕ

Спецслужби Росії катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції. Про це виданню The Telegraph розповіли самі працівники ЗАЕС. Вони зазначили, що зараз на станції панує атмосфера страху.

«Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити», – сказав один із українських атомників.

Крім того, рашисти готують різні провокації напередодні місії МАГАТЕ. Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, загарбники планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських представників, «які гучно кричатимуть, що дуже чекали «визволення» від режиму в Києві».

Російські окупанти арештовують український персонал, відправляють «на підвал». «Люди повертаються після цих «розмов» у підвалі й не кажуть ані слова взагалі. Не буде несподіванкою, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали», – розповів один із працівників ЗАЕС.

Раніше МАГАТЕ заявило, що направить на захоплену російськими солдатами Запорізьку АЕС місію. Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. У той же час радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції.

26 серпня стало відомо, що МАГАТЕ та Франція отримали гарантії безпеки від Росії та України для місії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією російських військ.

Зазначимо, що 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». 26 серпня Запорізька АЕС знову була підключена до мережі України.