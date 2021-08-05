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    Окупанти винесли вирок кримськотатарському активісту

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    Ільвера&nbsp;Аметова засудили до восьми місяців обмеження волі - Окупанти винесли вирок кримськотатарському активісту
    Ільвера Аметова засудили до восьми місяців обмеження волі
    Фото: RFE

    Захист просив виправдати активіста, однак «суд» вирішив інакше

    У четвер, 5 серпня, підконтрольний Росії Судакський міський суд визнав винним кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в незаконному зберіганні частин вогнепальної зброї. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    Аметова засудили до восьми місяців обмеження волі. За рішенням «суду» активіст зобов’язаний щомісяця відмічатися в місцевому відділі російської поліції і не виїжджати за межі Судака. Також йому заборонено залишати своє житло в нічний час доби.

    Раніше російське держобвинувачення вимагало обмежити свободу Аметова на 10 місяців. Захист просив виправдати активіста.

    Нагадаємо, 27 вересня 2019 року російські силовики нагрянули в будинок Аметова з обшуком, в ході якого було вилучено антикварну зброю, посвідчення члена Меджлісу і деякі інші документи.

    Згідно з матеріалами справи, «зброя, вилучена у Ільвера Аметова…є одноствольною, короткоствольною, гладкоствольною, нарізною, однозарядною, семизарядною вогнепальною еквівалентом системи «Наган» (1895 року). З порожньою коробкою, з порожнім механізмом, зі складовими частинами нарізної, вогнепальної зброї 1891-1930 років».

    До слова, український політв’язень в колонії РФ переніс мікроінсульт.

    Також Денісова назвала кількість кримських татар, яких переслідує Росія.

    Нагадаємо, Україна закликає світ визнати депортацію кримських татар геноцидом.

    Теги: Крим кримські татари окупанти суд зброя Меджліс документи активісти вирок
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    Окупанти винесли вирок кримськотатарському активісту