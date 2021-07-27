Український політв’язень в колонії РФ переніс мікроінсульт

Інвера Бекірова країна-окупант засудила до 18 років позбавлення волі за нібито участь в організації Хізб ут-Тахрір

Бекіров звернувся за допомогою до медсанчастини колонії, де знепритомнів, згодом лікарі діагностували мікроінсульт

Український політв’язень Інвер Бекіров, якого утримують у колонії в РФ, переніс мікроінсульт, однак керівництво установи планує перевести його до штрафного ізолятору. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За інформацією адвоката ув’язненого, Бекіров звернувся за допомогою до медсанчастини колонії, де знепритомнів, згодом лікарі діагностували мікроінсульт.

«Попри критичний стан здоров'я ув'язненого, керівництво виправної установи планує перевести 58-річного чоловіка в штрафний ізолятор, через порушення правил внутрішнього розпорядку. Перебування у ШІЗО може закінчитися для Інвера Бекірова найгіршим», –написала у Facebook омбудсмен.

Відомо, що Інвера Бекірова країна-окупант засудила до 18 років позбавлення волі за нібито участь в організації Хізб ут-Тахрір, яку РФ вважає терористичною.

Так, він вже шостий рік перебуває в незаконному ув’язненні.

Раніше Денісова заявляла, що у політв’язня Газієва стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя.

Також Денісова назвала кількість кримських татар, яких переслідує Росія.

До слова, Україна закликає світ визнати депортацію кримських татар геноцидом.