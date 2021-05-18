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    Денісова назвала кількість кримських татар, яких переслідує Росія

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    Окупанти засуджують кримських татар до ув'язнення в колонії - Денісова назвала кількість кримських татар, яких переслідує Росія
    Окупанти засуджують кримських татар до ув'язнення в колонії
    Фото: Крим. Реаалії

    Москва переслідує кримських татар за політичними мотивами

    Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами, серед них 78 відбувають покарання. Такі дані в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу оприлюднила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

    «93 кримських татар переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 – позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом», – написала Денісова.

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    18 травня Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Депортація почалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня. За офіційними даними було депортовано 183 144 людини.

    До вшанування цієї дати у Канаді над мерією міста Фредериктон підняли прапор кримськотатарського народу.

    «Столиця канадської провінції Нью-Бранзвік – Фредериктон – до річниці депортації кримських татар підняла кримськотатарський прапор, приєднавшись до символічної естафети, ініційованої посольством України у Канаді. Прапор вивісили разом з державним прапором України перед мерією Фредериктона напередодні Дня боротьби за права кримськотатарського народу», – зазначили у пресслужбі посольства України в Канаді.

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    Як зазначили у відомстві, Фредериктон продовжив традицію, за якою щороку до 18 травня одне з канадських міст піднімає блакитний прапор з тамгою у пам’ять про депортацію та на підтримку кримських татар. Раніше церемонія вже відбувалася у Оттаві, Торонто, Едмонтоні та Вінніпезі.

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    Теги: Крим кримські татари Росія окупанти політв’язні Україна окуповані території Людмила Денісова депортація
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    Денісова назвала кількість кримських татар, яких переслідує Росія