Зеленський призначить головою Івано-Франківської ОДА менеджера Ахметова



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Денис Шмигаль

Президент України вирішив призначити одного з кандидатів, який не отримав пост голови Львівської обласної державної адміністрації, Дениса Шмигаля на посаду голови Івано-Франківської ОДА

Президент Володимир Зеленський заявив, що призначить головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля. Він був одним з претендентів на посаду голови Львівської ОДА.

«Ми бачимо його (Шмигаля) головою Івано-Франківської області... Ми вирішили, але ще немає указу», – сказав Зеленський 6 липня у Львові під час представлення новопризначеного голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК «Західенерго», що належить Ринату Ахметову). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходов у Львівській області.

Нагадаємо, що 11 червня Зеленський звільнив Олега Гончарука з посади глави регіону. Вже на наступний день т.в.о. керівника по його ж указом стала Марія Савка.

Як повідомлялось, 6 липня Зеленський відвідає Закарпаття, щоб представити нового губернатора-кондитера Ігоря Бондаренка.