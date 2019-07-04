Фестиваль «Холодний яр» пропагує відмову від пластику



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Цього року фестиваль «Холодний яр» пройде в історичному Суботові, на території Національного історико-культурного заповідника «Чигирин»

Фестиваль «Холодний яр» буде не лише зоною, вільною від алкоголю, але і зоною, вільною від пластику. На цьому наголосили організатори фестивалю, який цього року уп’яте пройде на Черкащині.

«Ми звертаємося до усіх, хто приїде на фестиваль, не використовувати пластикові пляшки та одноразовий посуд і відмовитися від цього вдома, бо це дуже шкодить екології. Зараз існує багато інших, більш екологічних, замінників. Ми домовилися з усіма, хто на фестивалі пропонуватиме їжу чи каву, що вони використовуватимуть під час фестивалю саме таку тару, яка не шкодить довкіллю. А тим гостям фестивалю, які приходитимуть зі своєю тарою, обіцяють робити знижку», - розповіла голова оргкомітету фестивалю Зоя Бойченко.

Екологічній складовій та здоровому способу життя буде приділена і значна частина заходів фестивалю – лекція про шкідливість пасивного куріння, обмін досвідом, як організувати сортування сміття, наочна пропаганда переваг здорового духу в здоровому тілі.

Цього року фестиваль «Холодний яр» пройде в історичному Суботові, на території Національного історико-культурного заповідника «Чигирин», поблизу купальні «Віра, Надія, Любов та їх мати Софія». До речі, напередодні фестивалю археологи георадарами виявили в склепі під Іллінською церквою ймовірне поховання самого гетьмана та його сина Тимоша, яке шукали понад 300 років. Також під час фестивалю місцеві краєзнавці готують для охочих цікаві подорожі історичними місцями, від Холодного яру та Мотриного монастиря до Чигирина.

На фестиваль традиційно очікується більше 5-6 тисяч відвідувачів. Гостями фестивалю стануть відомі гурти «Тінь сонця», «Вій», «Юркеш», «Чумацький шлях», «Карна», «Сокира Перуна», Zatoczka та інші. На гутірковій сцені виступатимуть відомі письменники, політики, громадські діячі та волонтери: Василь Шкляр, Володимир В’ятрович, Юрій Сиротюк, Олег Кузьміних, відбуватимуться презентації книг про анексію Криму «Люди «сірої зони» та про російсько-українську війну «Дівчата зрізають коси», будуть розгорнуті виставки, майстер-класи майстрів народної творчості. Також в рамках фестивалю відбудеться проща капеланів, які постійно перебувають з нашими воїнами на передовій, підтримують поранених та їхні родини.

На відміну від багатьох популярних фестивалів, вхід на «Холодний Яр» - безкоштовний. «У нас 70-80 відсотків тих, хто приїжджає на фестиваль – це учасники бойових дій, волонтери, поранені. Ми просто не можемо з них вимагати ще й гроші. Тим більше, що саме вони створюють на фестивалі ту неповторну атмосферу щирого спілкування, за якою до нас приїжджають люди з усіх куточків. Це – наша місія», - пояснює один з організаторів фесту Олексій Ющенко.

Фестиваль «Холодний яр» відбуватиметься з 5 по 7 липня. Для гостей буде організоване наметове містечко з елементарними побутовими зручностями (але намети та туристичне спорядження варто брати своє). Також жителі Суботова зголосилися взяти до себе тих туристів, хто не планував лишатися, але на фестивалі змінив свої плани.