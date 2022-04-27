Понад 400 дітей та дорослих розповіли про зґвалтування окупантами: жахливі історії

Серед жертв досі немає жодної людини, яка захотіла надати свідчення слідчим органам – Денісова

Російські військові ґвалтували і ґвалтують українських дітей та жінок. На безкоштовну лінію психологічної підтримки для жертв сексуального насильства надійшло вже більш як 400 дзвінків. Про це розповіла омбудсменка Людмила Денісова, пише «Суспільне».

«Наприкінці березня наші військові стали звільняти Київщину. Почалися дзвінки, люди говорили, що вони – жертви сексуального насильства. Ми разом з ЮНІСЕФ зробили безкоштовну цілодобову гарячу лінію щодо надання психологічної підтримки. З 1 по 14 квітня таких дзвінків було 400. Зараз, звичайно, вони продовжуються», – розповідає вона.

Серед тих, хто звернувся, досі немає жодної людини, яка захотіла надати свідчення слідчим органам. Багато жертв сексуального насильства не пам'ятають всього, що з ними відбувалося.

«Вони пам’ятають тільки початок трагедії й кінець. А от щоб розповісти про те, що відбувалося, на це потрібен час. Керівниця проєкту говорить, що коли три, п’ять, шість, іноді вісім сеансів пройде, людина тільки потім говорить: «Дякую, мені стало легше». Тобто так, ми розповідаємо про злочини, які робить РФ. Але проводити слідчі дії – це робота генерального прокурора, правоохоронних органів. Вони це роблять», – коментує Денісова.

Звернення надходять не тільки зі звільнених територій, а й з захоплених російськими окупантами – коли там поновлюється зв'язок. З вже наявних свідчень випливає – ґвалтівниками є молоді люди, зґвалтування відбуваються тільки публічно.

«Є дві риси. Перша, що ґвалтівники – це молоді люди, 20-25 років. Тобто ті, які якраз зросли на тому, як правив Путін, на цій його пропаганді. Це перше. І друге – вони роблять це публічно. Обов’язково при інших людях і групами. Щоб бачили інші, як знущаються над тою, кого ґвалтують. І вони ж ґвалтують так: вони утримують одну, яка не хоче допустити зґвалтування, наприклад, сестри. У нас є свідчення, що їй 25 років, а її сестрі 16. Вони утримують цю, 25-річну, вона кричить, вимолює на колінах: «Не роби це з сестрою, роби це зі мною!». А інші двоє роблять, що тільки прийшло їм на думку, з її сестрою. Тобто потрібна допомога і тій, і іншій», – розповідає омбудсменка.

Окупанти ґвалтують і дітей. Серед дівчат-підлітків є вагітні. Після пережитого в дітей з'являються суїцидальні думки та почуття провини.

«А коли п’ять орків при матері зґвалтовують 11-річного хлопчика, як можна це витримати? А коли зґвалтовують 14-річну три орки? Потім, коли звільнили Бучу, мама веде її до лікаря, а той каже, що вона вагітна. І не можна зробити аборт. От що далі, як витягнути і матір, і цю дитину? Розумієте, вони ґвалтують і кричать: «Бачиш? Так буде з кожною нацистською шльондрою». А коли дитина не хоче жити, 11-річна дівчинка. Матір зателефонувала: «Що робити?». Тому що вона вважає себе винною в тому, що не послухала матір. Мама їй заборонила виходити, це в Гостомелі, а вона хотіла матусі зробити щось таке тепле: нарвати квітів. І тут – цей ґвалтівник. І вона пам’ятає тільки початок, а потім нічого не пам’ятає, тільки коли її вже повалили на землю. І плаче», – каже омбудсменка.

Нагадаємо, «негласний імунітет» заохочує окупантів до зґвалтувань. Адже російські військові не несуть жодної відповідальності за грабунки та насильства, скоєні в Україні.

Навіть дружини рашистів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок.

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