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    Політика

    Уперше від початку війни. Пентагон провів перемовини з Шойгу

    Уперше від початку війни. Пентагон провів перемовини з Шойгу
    фото: eadaily.com

    Глава Пентагону закликав Росію негайно припинити бойові дії

    Уперше від повномасштабного вторгнення Росії на територію України міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

    «13 травня Ллойд Остін вперше з 18 лютого поговорив з Сергієм Шойгу», - йдеться в повідомленні.

    В ході бесіди глава Міноборони США закликав до негайного припинення вогню в Україні. Остін також підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.

    Раніше Пентагон назвав кількість російських генералів, яких ліквідували ЗСУ. Також Пентагон порахував, скільки гіперзвукових ракет випущено по Україні

    Теги: росія окупанти США міністр Міноборони війна Сергій Шойгу Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Уперше від початку війни. Пентагон провів перемовини з Шойгу