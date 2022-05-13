Уперше від початку війни. Пентагон провів перемовини з Шойгу

Глава Пентагону закликав Росію негайно припинити бойові дії

Уперше від повномасштабного вторгнення Росії на територію України міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

«13 травня Ллойд Остін вперше з 18 лютого поговорив з Сергієм Шойгу», - йдеться в повідомленні.

В ході бесіди глава Міноборони США закликав до негайного припинення вогню в Україні. Остін також підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.

Раніше Пентагон назвав кількість російських генералів, яких ліквідували ЗСУ. Також Пентагон порахував, скільки гіперзвукових ракет випущено по Україні