Ґвалтували жінок і дітей, а потім розстрілювали. Трагедія Бучі очима світової преси

Правозахисники з Human Rights Watch: «Випадки, які ми задокументували, є невимовною, навмисною жорстокістю та насильством проти мирного населення України»

«На воєнних злочинців, які звірствували у Бучі, відкрите полювання»

Світ здригнувся, коли побачив кадри із передмість Києва. Збройні Сили звільнили ці території днями, виявивши братські могили та понівечені тіла, що лежали просто посеред вулиць.

Нелюди перш, ніж піти, забрали життя у сотень мирних мешканців, ґвалтували жінок, вбивали навіть дітей… Іноземні ЗМІ з різних ракурсів висвітлюють один з найбільш жорстоких воєнних злочинів 21 століття.

CNN: «Люди, які прийшли до братської могили, ридали, намаючись знайти тіла свої близьких»

Команда однієї з найбільших телерадіокорпорацій світу CNN засвідчує: окупанти в Бучі залишили після себе велику братську могилу з тілами здебільшого мирних місцевих мешканців. Нелюди скинули у яму понад 300 жертв. Люди, які прийшли до братської могили, ридали і намагалися знайти тіла свої близьких.

CNN: Тіла закатованих людей розкидані по вулицях в Бучі. Україна звинувачує Росію у військових злочинах

На вулицях ще гірша картина. Трупи просто розкидані. «Руки однієї людини зв'язані за спиною шматком білої тканини. Інший чоловік лежить у траві – смерть застала його, коли він їхав на велосипеді. Ще одна людина лежить посеред дороги, біля обгорілих залишків машини», – описує CNN звірства рашистів у місті, яке впродовж п’яти тижнів потерпало від безперервних обстрілів.

«Випадки, які ми задокументували, є невимовною, навмисною жорстокістю та насильством проти мирного населення України. Зґвалтування, вбивства та інші насильницькі дії щодо людей, які перебували під окупацією російських військ, слід розслідувати як військові злочини», – цитує CNN Х’ю Вільямсона, директора міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії.

Видання додає, що російський уряд традиційно реагує на жахливі звинувачення – цілковито заперечує.

The Washington Post: «Європейці масово засудили насилля у Бучі»

The Washington Post опублікувала матеріал зі «зваженим» заголовком: «Ознаки різанини в Бучі вимагають розслідування»

Американська газета перевірила відео, на якому задокуметовано, що щонайменше дев’ять людей, у тому числі одна дитина, лежать на вулиці житлового району. Вони мертві.

«Європейці масово засудили насилля у Бучі», – пише видання, яке не лише опублікувало інформацію про братську могилу та тіла на вулицях Бучі, а й зібрало реакцію світових лідерів. Так, видання цитує генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, який сказав, що «глибоко шокований» кадрами з Бучі. Він додав, що «важливо, щоб незалежне розслідування призвело до ефективної відповідальності».

Газета процитувала міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, яка назвала кадри з Бучі «нестерпними» і заявила, що винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що «російська влада повинна відповідати за ці злочини».

Інші лідери, пише газета, закликали до нових санкцій проти Росії та посилення підтримки України. Серед них міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс та його колега з Литви Габріеліус Ландсбергіс наполягає, що Європа має припинити купувати російську нафту і газ.

ВВС: Росіяни були безжальними

Команда британської корпорації BBC також потрапила до Бучі і на власні очі переконалася у звірствах, які тут чинили рашисти.

«Росіяни були безжальними. Щонайменше 20 загиблих лежали на вулиці, коли українські війська увійшли до міста. У деяких із них зв’язані руки за спиною. Кілька мирних жителів змогли врятуватися. Вони розкладали дрова біля своїх помешкань, готуючи на них їжу на відкритому повітрі, тому що їм відключили газ, електроенергію та воду. Багато людей виїхали до безпечних районів або за кордон. Росіяни зламували двері до їхніх квартир, грабували їх», – пише видання.

ВВС опублікувала фотографію жінки, Тетяни Недашківської, чоловіка якої вбили рашисти.

ВВС не лише описує жахливі картини з Бучі, але й нагадує про чергову цинічну брехню Кремля. «В п’ятницю останні російські солдати залишили місто, і Кремль це представив як раціональний крок, наслідок свого зосередитися на війні на сході України. Москва без доказів стверджує, що її воєнні цілі в центральній Україні досягнуті, і ці цілі ніколи не включали захоплення Києва», – йдеться матеріалі.

Рашисти вибивали двері пустих квартир і грабували їх

«Правда ж полягає в тому, що добре організований український опір зупинив ворога за межами столиці, і доказами цьому є іржаві та скручені уламки воєнної колони, яка досі лежить там, де її було знищено посеред міста. Дорога вузька і пряма, ідеальне місце для засідки. Очевидці розповіли, що українці атакували колону за допомогою безпілотників Bayraktar, придбаних у Туреччині. Інші повідомили, що в цьому районі також діяли українські добровольці з територіальної оборони», – пише ВВС.

LBC: Коли буде звільнено більше територій, відкриватимуться дедалі більше потворних історій

Британська радіостанція LBC цитує старшого наукового співробітника з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великобританії Джека Уотлінга, який сказав, що страти є тактикою Росії, яку використовують для встановлення контролю над територіями.

«Це очевидно, що чоловіків виводили за межі їхніх будинків і розстрілювали на вулиці. Те саме робили російські війська в Чехії. Я думаю, що, коли буде звільнено більше територій, відкриватимуться дедалі більше подібних потворних історій», – сказав він.

«Подивіться, що ви виростили», – LBC у заголовку до матеріалу про масові вбивства в Бучі процитувало Володимира Зеленського

LBC додає: Росія заявила, що фотодокази фальшиві і є «ще одним театральним витвором» України.

«Російські війська почали відхід із ключових міст на початку цього тижня, а в суботу втратили контроль над усією Київською областю. Із їхнім відступом відкрився весь масштаб того, що відбувалося в містах, коли вони були під контролем Росії», – додає видання.

Daily Mirrow: На бучанських м'ясників триває полювання

Британська Daily Mirrow опублікувала матеріал, в якомупідкреслює: на бучанських м'ясників триває відчайдушне полювання після того, як вони зґвалтували та розстріляли жінок і дітей.

Видання пише, що підполковник Азатбек Омурбеков, який очолює 64-ту окрему мотострілецьку бригаду РФ, що окупувала Бучу, є першим високопоставленим військовим чиновником, причетним до різанини. Українські активісти через веб-розшук довели присутність у залитому українською кров’ю передмісті Києва сил Омурбекова, які зазвичай базуються на Далекому Сході Росії, а також низку інших російських військових підрозділів.

«На воєнних злочинців, які показали себе звірами у Бучі, відкрито полювання»

«Незабаром усі ці вбивці, ґвалтівники та грабіжники будуть відомі поіменно», – пише Daily Mirrow.

У статті також ідеться: у злочинах, скоєних в місті, також підозрюються сили кількох інших угруповань, у тому числі з 5-ї окремої гвардійської танкової бригади 36-ї армії Східного військового округу Росії та 331-го десантно-штурмового полку 98-ї повітряно-десантної дивізії.

«Російські джерела заперечують свою відповідальність за різанину, стверджуючи, що українська армія вбивала власних людей», – зазначає видання.

Болгарське «Радіо Свобода»: Людей спочатку вбивали у Бучі, а потім Москва назвала їх акторами

«Російська армія покинула маленьке містечко Буча, залишивши на вулицях десятки тіл. Ще десятки поховано в братських могилах. Фото та відео викликали хвилю гніву в ЄС, НАТО, Франції, Німеччині та США. Однак Москва спростувала звинувачення. Російська Дума закликала не обговорювати це «інсценування», ніби це «щось реальне», – пише болгарське «Радіо Свобода».

ЗМІ звертає увагу: Міноборони РФ заявило, що це була провокація, оскільки «поки російська армія перебувала в Бучі, місцеве населення не постраждало від насильства». Речник МЗС РФ сказав, що «відео загиблих з'явилися (підозріло) із запізненням», і взагалі, мовляв, немає жодних ознак, які б доводили, що вбивці були з російської армії.

«Російське державне телебачення повідомило, що на відео з тілами загиблих один із загиблих рухає рукою, що доводить, що це «інсценування». Поки що Москва спростувала всі повідомлення про загибель мирних жителів, попри фото, відео, супутникові знімки, свідчення очевидців і кількість справжніх бездиханних тіл», – пише видання.

Болгарське «Радіо Свобода» спростувало усі псевдоаргументи РФ.

Перше: чому фотографії та відео опубліковані так пізно? «Бо відхід російської армії ще не означає, що в місто можна вільно зайти. Спочатку українські військові зайшли у місто (31 березня), аби перевірити, чи не лишилось на території російських бойовиків. За ними йшли спеціалізовані підрозділи (2 квітня), які перевірили наявність мін. Частину Бучі заміновано, повідомила тоді поліція.

Друге: тіла чи актори? «Відео, на якому видно вулицю, де лежать тіла вбитих мирних жителів, не є роботою журналіста. Як повідомляє адвокат Ілля Новіков, це відео знімав чоловік на ім’я Олександр, який служив у батальйоні української армії.

- мне нужно сесть и положить на бумагу это видео, а я не знаю как



- Это рядом с Киевом?



- это киевские мытищи. ну или красногорск



- С воздуха обстрел, или были военные так близко?



- там у некоторых тел связаны руки

и они лежат там неделями

это не был обстрел с воздуха pic.twitter.com/YNW6aU01Bz — Ilya Novikov (@vertiporokh) April 3, 2022

Один із найпоширеніших кадрів з тілами вбитих мирних жителів Бучі

На цих кадрах видно, пише видання, що піднімання руки у тіла є оптичною ілюзією, спровокованого плямою на склі транспортного засобу. «Запис проводився через закриті вікна автомобіля, що рухається. Новіков відповів більш вичерпно, заочно звернувшись до російської аудиторії: «це справжній труп, і його залишили ви, ви в цьому винні», – підкреслює болгарське «Радіо Свобода».

The Hindustan Times: Українські солдати знаходять тіла зі слідами звірячих тортур

Страшні кадри з Бучі облетіли весь світ. Найбільша індійська газета Hindustan Times опублікувала новину про звірства рашистів та реакцію світу та країни-агресора.

НТ: Солдати ходять серед знищених російських танків у Бучі (околиці Києва, Україна). Українські солдати знаходять тіла зі слідами звірячих тортур. Українська влада виступає з новими закликами до розслідування військових злочинів і введення санкцій проти Росії.

Видання процитувало мера Бучі, який заявив, що з моменту повномасштабного вторгнення росіян на Україну в місті було вбито щонайменше 300 мирних жителів: «Це (тіла, знайдені у братській могилі) бути мирні жителі, які загинули під час бомбардування, або вони могли бути розстріляні російськими солдатами. Цим займатимуться правоохоронні органи».

Hindustan Times опублікувало реакцію США та інших західних країн, які засудили смерть мирного населення. «Міністерство оборони Росії спростувало звинувачення у вбивствах мирних жителів, назвавши оприлюднені Києвом фотографії повною «провокацією». Москва також стверджувала, що її війська залишили Бучу 30 березня», – додало видання.

Наталія Сокирчук, «Главком»