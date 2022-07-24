Машини плавають по вулицях: у Сочі пройшла потужна злива (відео)

За прогнозами синоптиків, це не остання злива

У російському місті Сочі після потужної зливи десятки автомобілів опинились у водяній пастці. Автівки просто плавають по вулицях. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Через зливу місто стало буквально паралізоване. Через величезну кількість опадів у місті затопило будинки, магазини та торгові центри.

Автомобілі буквально тонуть на вулицях російського міста. А деякі росіяни навіть не можуть дістатися до своїх домівок.

За прогнозами синоптиків, це не остання злива, яка накрила місто, адже сезон дощів ще тільки розпочинається.

Нагадаємо, сильна злива накрила російське місто Нижній Новгород у понеділок, 18 липня. Через це на багатьох вулицях міста почався справжній потоп.

Раніше у російському місті Сочі річка Східний Дагомис через сильні зливи вийшла з берегів і затопила двори багатоповерхових житлових будинків і під'їзди одного з районів курорту.