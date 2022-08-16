Злива в Одесі: вулиці пішли під воду, плавають автівки (відео)

Одесити жартують, що це відкрились нові фонтани

Місто буквально тоне у величезній кількості опадів

Одеса долає наслідки потужної зливи, яка місцями пройшла навіть із градом. Негода зупинила низку трамваїв та тролейбусів, а частина вулиць була затоплена.

Як повідомили в Одеській міськраді, через зливу затопило Газовий провулок, вулицю Атамана Головатого, Чорноморського козацтва та Балківську. Тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №1, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 28 та тролейбусів №3 та №8.

До ліквідації наслідків негоди залучено 8 бригад, 24 одиниці техніки та 311 комунальників.

Нагадаємо, 16 серпня, по всій Україні очікуються грози, а в деяких регіонах – значні дощі. Через це оголошено штормове попередження. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«16 серпня в Україні грози, на Прикарпатті та у більшості центральних областей значні дощі», – йдеться у попередженні.

Як зазначається, через негоду по всій Україні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.