4 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цього дня в Україні над будинком Верховної Ради було піднято жовто-блакитний прапор

В першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця

У неділю, 4 вересня, святкують Всесвітній день тхеквондо.

Цього дня у 1991 році над будинком Верховної Ради України було піднято жовто-блакитний прапор. Разом з тим українці відзначають День митного брокера та День підприємця.

Також у цей день у Аргентині – День секретарів, США – День газети і газетних перевізників, Ірані – День кооперації, Молдові – День працівника митної служби, Вірменії – День рятувальника, Канаді – Національний день обізнаності про полікістоз нирок.

Всесвітній день тхеквондо

Тхеквондо – олімпійський вид спорту. Це популярне бойове мистецтво. Тхеквондо – корейське бойове мистецтво. Дослівний переклад тхеквондо — «шлях рук та ніг». Тхеквондо слідує системі рейтингу поясів.

Ця дата знаменує день, коли тхеквондо офіційно стало медальним видом спорту на Олімпійських іграх. Саме тхеквондо стало офіційним видом спорту, коли Міжнародне олімпійське товариство провело генеральну асамблею у Парижі, Франція, 4 вересня 1994 року.

День підприємця України

В першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця.

Свято встановлено Указом Президента № 1110/98 від 05.10.1998, щоб відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства. Будь-яка держава відзначає дні тих професій, які є небезпечними і почесними.



У 2022 році День підприємця України припадає на 4 вересня.

День митного брокера

4 вересня проводиться День митного брокера в Україні. В 1992 році в цей день був затверджений наказ Державного Митного Комітету, який регламентує діяльність цих фахівців. Неофіційне свято митних брокерів.

Митні брокери допоможуть вам орієнтуватися в морі змінних правил та розуміти особливості імпорту, пов'язані з конкретними товарами. Вони добре обізнані про всі процедури в'їзду, вимоги про допустимість, класифікацію, оцінку, а також про мита та податки, що стягуються з товарів, що імпортуються.

Митні брокери можуть виконувати свою роботу як співробітники або партнери експедиторів, незалежних підприємств, судноплавних ліній, імпортерів, експортерів та митних брокерських фірм.

Яке церковне свято

У цей день православна церква вшановує мученика Агафоніка.

Під час великого гоніння на християн при тетрарху Максиміані святий був схоплений в Нікомидії, своєму рідному місті, і разом із декількома християнами спрямований у Фракію (римську провінцію), де мав відбутися суд. Деякі з мучеників так втомилися, що не могли продовжувати шлях. Було прийнято рішення стратити їх на місці.

Агафонік Нікомидійський витримав довгий шлях і був засуджений імператором до смертної кари, яку прийняв із молитвою на устах у місті Сіліврія.

Народні традиції

У наших предків було повір'я, що в цей день ходить нечисть, дідько бігає від хати до хати і розкидає сіно, сміється, лякає людей. Різні міфічні істоти можуть затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у матері.

Чоловіки виходили охороняти своє добро від лісовика. Вони одягали кожух навиворіт, міняли взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в яке потім сідали.

Потрібно проявити доброту щодо дворових духів. Спеціально для них жінки пекли пироги і залишали їх на стайні, в лазні, на горищі, за грубкою, щоб духи підкріпилися і не шкодили господарям.

Прикмети на 4 вересня:

День сонячний – до теплої осені.

Багато грибів в лісі – до поганої риболовлі.

Туман в сонячних променях швидко розсіюється – тепла погода триватиме багато днів.

Мало грибів, але багато горіхів – до холодної і сніжної зими.

Тепло і павутина летить – до доброї осені.

Павутина низько летить – до теплої зими, високо – до холодної.

Якщо пугач гупає біля будинку, то десь неподалік бродить лісовий духа.

Що не рекомендується робити:

У цей день не рекомендується занадто багато їсти, особливо їжу тваринного походження,

Не можна виходити на вулицю після заходу сонця

Не можна брати і давати в борг і скупитися

Не варто позичати гроші

Не слід сваритися з коханими людьми

4 вересня в ліс ходити небезпечно.

У цей день не можна дарувати і приймати подарунки, інакше накличеш на себе неприємності.

Не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу. Наші предки вірили, що так господиня може «звільнити» житло від добрих сил.

Іменини

Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора, Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Осип), Кіндрат, Назар, Розалія.