3 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

3 вересня святкується День хмарочоса

У суботу, 3 вересня, святкують міжнародний День хмарочоса.

Також у цей день у Катарі – День проголошення Незалежності від Великої Британії (1971), Китайській Народній Республіці – День Перемоги в китайській народній війні опору японським загарбникам і Перемоги у Другій світовій війні (Капітуляція Японії перед США за день до цього, 2 вересня 1945), Сан-Марино – День Республіки, Молдові – День Національної армії, Тайвані – День збройних сил, Тунісі – День пам'яті, Канаді – День пам'яті ветеранів торгового флоту, Австралії – День прапора, Великій Британії – День торгового флоту.

День хмарочоса

3 вересня святкується День хмарочоса. Найперший хмарочос був побудований в 1885 році в Чикаго. Це була будівля страхової компанії The Home Insurance Building, яка мала 10 поверхів. Автор проєкту - американський архітектор Вільям Ле Барон Дженні.

Однією із загальних рис хмарочосів є сталевий каркас, до якого підвішені навісні стіни, а не опорні стіни звичайної конструкції. Більшість хмарочосів мають сталевий каркас, що дозволяє будувати їх вище звичайних опорних стін із залізобетону.

Хмарочос не завжди належав до високих будівель. Френк Ллойд Райт спроєктував хмарочос заввишки милю. Бурдж-Халіфа, найвищий хмарочос у світі.

Яке церковне свято

Сьогодні вшановують пам’ять мучениці Васси Алонської разом із трьома її синами.

Мучениця була дружиною язичницького жерця. Ще з дитинства вона була вихована в християнській вірі, яку передала всім синам та навчила їх благочестивому життю.

Сім’я жила в часи правління імператора Максиміана (305-311 рр.), який переслідував християн. Чоловік святої мучениці, ревний язичник, вирішив донести на свою дружину і дітей.

Навіть перед судом мати з синами відмовились приносити жертву ідолам. Тоді розлючений правитель наказав катувати синів на очах у матері. Старшого, Феогнія, підвісили і рвали залізними кігтями. Агапієві зняли з голови всю шкіру, але мученик не зронив ні звуку. Потім почали катувати молодшого сина Писта. Мати не припиняла надихати їх до терпіння страждань за Христа. Всім юнакам після катувань відрубали голови.

Святу Вассу ув’язнили і морили голодом. При муках вона залишилася неушкодженою від вогню, води та звірів. Коли її привели на язичницьке капище, вона розбила статую Зевса. Тоді мученицю кинули в морську безодню. Але її врятували троє юнаків, що пропливали повз на кораблі. Через вісім днів свята Васса сама зійшла з корабля на острів Алон, але на березі її знову зловили язичники та після биття палицями відрубали голову.

Народні традиції:

3 вересня прийнято прибирати льон. Тим більше, що шанувалася пам'ять мучениці Васси (Василини). Говорили: «Баба Василина про льони піклується». Льон спочатку стискали і розкладали на луках,і з нього повинна була вийти зайва волога, що зробило б сам льон дуже гнучким і м'яким. Згодом льон використовували для виробництва одягу.

Вважалося, що за неакуратну роботу на цьому терені можна поплатитися здоров'ям.

Крім того, намагалися не розсердити вищу силу, яка стежить за полями – її уявляли у вигляді молодої синьоокої дівчини зі світло-русявим волоссям, а називали Лляниця.

Народні прикмети:

Якщо в цей день стоїть гарна погода, то, згідно з прикметами, протягом наступних чотирьох тижнів буде теж тепло і сонячно, без дощів;

Багато жолудів вродило 3 вересня – на Різдво буде багато снігу;

Миші роблять гнізда на копицях – за прикметами, осінь буде дощовою і довгою;

Люди, які народилися 3 вересня, можуть бути добрими цілителями;

За вітром судили про погоду на найближчий час: північний – похолодає, південний – до тепла, західний – до сонячної погоди, східний – до дощу;

Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені. Якщо дерево знизу жовтіти почало, то «бабине літо» довгим буде, а холоди настануть нескоро;

Кури линяють – зима буде теплою;

Миші зерно крадуть – до холодної і сніжної зими;

Багато павутини – до тепла;

У лісі горобини багато – до дощової осені. Якщо ягід мало, то до сухої.

Що не рекомендується робити:

Не можна смітити грошима і робити необдумані покупки;

Не можна ходити в гості;

Не рекомендується слухати поради з боку.

Не можна ігнорувати власні передчуття. Треба прислухатися до себе і діяти так, як велить серце.

Дітям заборонено грати в полі. Вважається, що вони можуть злякати добру силу, яка літає в цей день над луками і ріллею.

Іменини

Іменини святкують Павло, Тадей, Марфа.