П'ята країна Європи зафіксувала понад мільйон заражень на коронавірус

У Німеччині коронавірус виявили у 1 026 097 осіб

Німеччина стала п'ятою країною в Європі, де з початку пандемії захворіли понад мільйон осіб

Станом на суботу, 28 листопада, кількість хворих на коронавірус в Німеччині перевищила мільйон осіб.

Згідно з даними сайту Worldometers, в країні заразилися 1 026 097 осіб, 16 152 померли.

За останню добу Covid-19 діагностували у 20 790 осіб, зафіксовано 385 летальних випадків.

Німеччина стала п'ятою країною в Європі, де з початку пандемії захворіли понад мільйон осіб. Раніше такий показник був зафіксований у Франції, Італії, Великій Британії та Іспанії.

До слова, в Україні за добу 26 листопада виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 192 людей, попередньої доби (229), а одужали – 8 843 осіб (9 617).

Коронавірус в Україні

Всього 693407

Хворіють 355260

Одужали 326238

Померли 11909

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 693 407 осіб, одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909, проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.