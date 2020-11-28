П'ята країна Європи зафіксувала понад мільйон заражень на коронавірус
У Німеччині коронавірус виявили у 1 026 097 осіб
Німеччина стала п'ятою країною в Європі, де з початку пандемії захворіли понад мільйон осіб
Станом на суботу, 28 листопада, кількість хворих на коронавірус в Німеччині перевищила мільйон осіб.
Згідно з даними сайту Worldometers, в країні заразилися 1 026 097 осіб, 16 152 померли.
За останню добу Covid-19 діагностували у 20 790 осіб, зафіксовано 385 летальних випадків.
Німеччина стала п'ятою країною в Європі, де з початку пандемії захворіли понад мільйон осіб. Раніше такий показник був зафіксований у Франції, Італії, Великій Британії та Іспанії.
До слова, в Україні за добу 26 листопада виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 192 людей, попередньої доби (229), а одужали – 8 843 осіб (9 617).
-
Всього693407
-
Хворіють355260
-
Одужали326238
-
Померли11909
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 693 407 осіб, одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909, проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.