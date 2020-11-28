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    У світі

    П'ята країна Європи зафіксувала понад мільйон заражень на коронавірус

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    <p>У Німеччині коронавірус виявили у&nbsp;1&thinsp;026&thinsp;097 осіб</p> - П'ята країна Європи зафіксувала понад мільйон заражень на коронавірус

    У Німеччині коронавірус виявили у 1 026 097 осіб

    Німеччина стала п'ятою країною в Європі, де з початку пандемії захворіли понад мільйон осіб

    Станом на суботу, 28 листопада, кількість хворих на коронавірус в Німеччині перевищила мільйон осіб.

    Згідно з даними сайту Worldometers, в країні заразилися 1 026 097 осіб, 16 152 померли.

    За останню добу Covid-19 діагностували у 20 790 осіб, зафіксовано 385 летальних випадків.

    Німеччина стала п'ятою країною в Європі, де з початку пандемії захворіли понад мільйон осіб. Раніше такий показник був зафіксований у Франції, Італії, Великій Британії та Іспанії.

    До слова, в Україні за добу 26 листопада виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 192 людей, попередньої доби (229), а одужали – 8 843 осіб (9 617).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      693407
    • Хворіють
      355260
    • Одужали
      326238
    • Померли
      11909

    За весь час пандемії в Україні: захворіло – 693 407 осіб, одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909, проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

    Теги: здоров'я Німеччина Європа статистика епідемія коронавірус
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