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    Степанов оцінив можливість запровадження локдауну з наступного тижня

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    Міністр пояснив, що уряд не збирається вводити несподівані посилені карантинні обмеження - Степанов оцінив можливість запровадження локдауну з наступного тижня
    Міністр пояснив, що уряд не збирається вводити несподівані посилені карантинні обмеження

    Глава МОЗ стверджує, що хоч ситуація з коронавірусом в країні складна, але не критична

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що локдаун в Україні не буде введений з 30 листопада.

    Про це він сказав у п’ятницю ввечері в ефірі телеканалу «Інтер».

    Міністр пояснив, що уряд не збирається вводити несподівані посилені карантинні обмеження. Так, населення попередять приблизно за тиждень.

    «На наступному тижні точно ніхто не буде його вводити. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому випадку ми за сім-десять днів зробимо відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень, якщо нам необхідно буде вводити жорсткі карантинні заходи», – заявив він.

    Степанов також підкреслив, що в Україні ситуація із заповнюваністю ліжко-місць в лікарнях знаходиться на рівні менше 50%.

    Глава МОЗ стверджує, що хоч ситуація з коронавірусом в країні складна, але не критична.

    Нагадаємо, Офіс президента заявив, що про можливість введення локдауну стане зрозуміло за тиждень.

    26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Максим Степанов карантин
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