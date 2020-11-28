ВООЗ визначила, звідки почне пошуки джерела зараження Covid-19

Вивчення Covid-19 почнеться з Вуханя в Китаї, звідки прийшло перше повідомлення про зараження

Пандемія поширюється у світі нерівномірно, оскільки 70% випадків Covid-19 припадає всього на 10 країн

Джерело першого зараження на Covid-19 треба шукати в китайському Вухані. Після цього можна буде приступити до вивчення появи коронавірусу в інших місцях.

Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Що стосується вивчення походження вірусу, то має бути ясно одне: це вивчення почнеться з Вуханя в Китаї, звідки прийшло перше повідомлення. Потім, на основі того, що буде виявлено, ми можемо податися до інших місць», – заявив Гебрейесус.

Він також зазначив, що пандемія поширюється у світі нерівномірно, оскільки 70% випадків Covid-19 припадає всього на 10 країн. За його словами, важлива роль у боротьбі з пандемією належить тестуванню.

«Зараз ми направляємо ці тести в різні райони світу», – повідомив Гебрейесус і додав, що програма зіткнулася з дефіцитом коштів на 500 млн доларів.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.