Партія Порошенка заявляє про політичний тиск і переслідування кандидатів від «ЄС»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Бірюков – однин із перших волонтерів, який з перших днів російської агресії допомагав Збройним силам України

Обшуки у Юрія Бірюкова розпочалися сьогодні за відверто невмотивованим рішенням суду, - пресслужба партії

Партія «Європейська солідарність» вважає цинічним політичним тиском і неприховуваним переслідуванням з політичних мотивів обшуки у кандидата в народні депутати, відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова. Про це йдеться на партійному сайті.

Зазначається, що обшуки у Бірюкова розпочалися сьогодні за відверто невмотивованим рішенням суду.

«За останній місяць реваншисти за мовчазної згоди нової влади стрімкими темпами намагаються відвоювати втрачені позиції. Через суди масово скасовуються попередні рішення команди Петра Порошенка. А слідчі органи у найкритичніший політичний момент, у розпал передвиборчої кампанії, через надумані підстави атакують саме тих, хто найбільше зробив для армії, хто допоміг зупинити орду Путіна у 2014 році», - йдеться у повідомленні.

У «Європейські солідарності» нагадують, що Юрій Бірюков – однин із перших волонтерів, який з перших днів російської агресії допомагав Збройним силам України. Його організація «Крила Фенікса» врятували життя сотням українських військових, забезпечуючи їх бронежилетами та касками.

«Бірюков ніколи не був матеріально-відповідальним посадовцем, але його дії зупинили корупційні схеми і суттєво покращили забезпечення армії, що стала на захист країни. І зараз його намагаються безпідставно звинуватити у зворотному», - зазначає пресслужба партії.

У «ЄС» наголошують, що ті, хто були учасниками тих подій, а не ховалися в тилу, знають, що саме волонтери забезпечували захистом добровольців і Збройні Сили України, бо армія на той час була практично знищена посадовцями Віктора Януковича, які зараз переховуються у Москві.

«Європейська Солідарність» розцінює обшуки у Юрія Бірюкова як частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав Збройним силам України протистояти путінській агресії.

«І хто може гарантувати, що після того, як розправляться з волонтерами, не почнуть судити тих, хто зі зброєю захищав Україну від путінської Росії? Тому ми категорично заявляємо, що не допустимо ревізії здобутків Революції Гідності і не дозволимо розвернути країну до минулого! Реванш не пройде!», - стверджують у «Європейській солідарності».