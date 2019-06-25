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    Політика

    Невідомі з димовими шашками намагалися зірвати зустріч Порошенка з громадою Стрия

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    Виступ Петра Порошенка у Стрию - Невідомі з димовими шашками намагалися зірвати зустріч Порошенка з громадою Стрия
    Виступ Петра Порошенка у Стрию
    Фото: Святослав Цеголко

    Провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч Петра Порошенка з громадою

    У Стрию здійснена спроба за допомогою димових шашок зірвати зустріч п'ятого президента України Петра Порошенка з громадою.

    Про це повідомив прес-секретар експрезидента Святослав Цеголко у Facebook.

    «Стрий. Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадою», - написав він.

    Цеголко також звертає увагу на два моменти: те, що один з провокаторів був російськомовним; а також що шашки кинули під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити українську церкву.

    «Реванш не пройде!» - наголосив прессекретар Порошенка.

    Нагадаємо, Петро Порошенко зізнався в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», що розглядав варіант завершення політичної діяльності та розповів, чому вирішив залишитися у політиці.

    Відповідаючи на питання, чи розглядав він після поразки рішення відійти від політики і подивитися на неї збоку, Порошенко відповів: «Очевидно, що розглядав».

    «Якби я не бачив небезпеки реваншу – я б не мав жодної мотивації очолювати цей політичний процес», - наголосив він.

    Як раніше заявив Порошенко, він залишається у політиці для захисту європейського та євроатлантичного курсу України

    Читайте повністю інтерв’ю «Петро Порошенко: Нашим головним опонентом на виборах вважаю політичну силу Бойка-Медведчука»
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