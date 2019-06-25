Невідомі з димовими шашками намагалися зірвати зустріч Порошенка з громадою Стрия
Провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч Петра Порошенка з громадою
Про це повідомив прес-секретар експрезидента Святослав Цеголко у Facebook.
«Стрий. Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадою», - написав він.
Цеголко також звертає увагу на два моменти: те, що один з провокаторів був російськомовним; а також що шашки кинули під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити українську церкву.
«Реванш не пройде!» - наголосив прессекретар Порошенка.
Нагадаємо, Петро Порошенко зізнався в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», що розглядав варіант завершення політичної діяльності та розповів, чому вирішив залишитися у політиці.
Відповідаючи на питання, чи розглядав він після поразки рішення відійти від політики і подивитися на неї збоку, Порошенко відповів: «Очевидно, що розглядав».
«Якби я не бачив небезпеки реваншу – я б не мав жодної мотивації очолювати цей політичний процес», - наголосив він.
Як раніше заявив Порошенко, він залишається у політиці для захисту європейського та євроатлантичного курсу України.