Невідомі з димовими шашками намагалися зірвати зустріч Порошенка з громадою Стрия

Нагадаємо, Петро Порошенко зізнався в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», що розглядав варіант завершення політичної діяльності та розповів, чому вирішив залишитися у політиці.

Відповідаючи на питання, чи розглядав він після поразки рішення відійти від політики і подивитися на неї збоку, Порошенко відповів: «Очевидно, що розглядав».

«Якби я не бачив небезпеки реваншу – я б не мав жодної мотивації очолювати цей політичний процес», - наголосив він.

Як раніше заявив Порошенко, він залишається у політиці для захисту європейського та євроатлантичного курсу України.