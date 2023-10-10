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Партизани показали ще один аеродром окупантів в Криму

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Партизани показали ще один аеродром окупантів в Криму
Партизани зібрали важливу інформацію про наявність окупаційних військ на військовому об'єкті
фото: t.me/atesh_ua

На об'єкті помічено велику кількість персоналу обслуги авіаційної техніки ворога

Партизани влаштували нову вилазку на військовий об'єкт Росії в Криму - аеродром «Оріхівське», розташований в районі Новофедорівки, йдеться у повідомленні партизанського руху «Атеш».

«Агенти ведуть спостереження біля кримського аеродрому «Оріхівське», – пишуть партизани.

Попередньо обравши безпечний маршрут, партизани зібрали важливу інформацію про наявність окупаційних військ на військовому об'єкті.

«Було помічено велику кількість персоналу обслуги авіаційної техніки ворога», – уточнює «Атеш».

Як зазначається, партизани ведуть постійне спостереження за всіма відомими їм військовими об'єктами окупаційних військ РФ на території Криму. На початку жовтня партизани проникли на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони (ППО). Зокрема партизани нарахували сім ворожих систем ППО.

Нагадаємо, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження «Град-1» зафіксували партизани у окупованій Євпаторії. Була зафіксована підготовка до транспортування реактивних систем до лінії фронту. Як повідомляють в «Атеш», всього «Град-1» було випущено не більше 600 екземплярів з 1976 року. Партизани вважають, що завдяки систематичному знищенню українськими силами нових екземплярів реактивних систем залпового вогню окупантів російське командування зважилося на залучення до бойових дій рідкісних представників сімейства «Град».

Раніше партизани руху «Атеш» зафіксували переміщення розконсервованих радянських гаубиць Д-20 у селищі Гвардійське у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що один з агентів партизанів у Гвардійському виявив перекидання знятих із консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33). А біля тимчасового окупованого Сімферополя партизани виявили секретний склад російських загарбників. Його загарбники облаштували на закинутій овочевій базі прямо у скелі.

Теги: Крим партизани

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