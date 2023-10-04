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Партизани виявили секретний склад РФ під Сімферополем (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани виявили секретний склад РФ під Сімферополем (фото)
За даними партизан, на 'їзді до села встановлені пости військової поліції
фото: партизанський рух «Атеш»

Вхід у склад окупанти укріпили черепашником

Біля тимчасового окупованого Сімферополя партизани виявили секретний склад російських загарбників. Його загарбники облаштували на закинутій овочевій базі прямо у скелі. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Секретний склад росіян розташований у селі Мазанка Сімферопольського району. Координати: 45.0066749337001, 34.26194089114725.

Вхід у склад окупанти укріпили черепашником. Біля головного входу розташовується намет з особовим складом.

За даними партизан, на 'їзді до села встановлені пости військової поліції. Силовики перевіряють автівки цивільних. «Ймовірно, дуже жирна ціль, яка вимагає «Грома». Вся інформація передана – очікуємо на результати», – йдеться у повідомленні.

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Раніше партизанський рух «Атеш» оголосив про початок підготовки до звільнення Криму від російських окупантів. 

Нагадаємо, російські окупанти перекидають засоби ППО до Сімферополя та будують фортифікаційні споруди. Вони отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Також партизани фіксують будування терористами нових фортифікаційних споруд «зубів дракона».

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Теги: окупанти звільнення аеродром партизани Крим

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