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Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
Росіяни переміщують техніку в Криму
фото: t.me/atesh_ua

 Партизани зафіксували розвантаження 9К55 «Град-1» з вантажних вагонів відкритого типу на станції «Євпаторія-товарна»

Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження «Град-1» зафіксували партизани у окупованій Євпаторії. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу партизанського руху «Атеш».

«Наш агент зафіксував розвантаження 9К55 «Град-1» з вантажних вагонів відкритого типу на Ж/Д станції «Євпаторія-товарна», – йдеться в повідомленні.

Пізніше, як уточнюють партизани, була зафіксована підготовка до транспортування реактивних систем до лінії фронту. Як повідомляють в «Атеш», всього «Град-1» було випущено не більше 600 екземплярів з 1976 року. Партизани вважають, що завдяки систематичному знищенню українськими силами нових екземплярів реактивних систем залпового вогню окупантів російське командування зважилося на залучення до бойових дій рідкісних представників сімейства «Град».

«Все це вказує на нездатність російського ВПК вести тривалі бойові дії», – констатують в «Атеш».

5 фото
На весь екран
Партизани показали військову техніку окупантів, яку ті стягують на фронт
Атеш

Нагадаємо, партизани руху «Атеш» зафіксували переміщення розконсервованих радянських гаубиць Д-20 у селищі Гвардійське у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що один з агентів партизанів у Гвардійському виявив перекидання знятих із консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33).

А біля тимчасового окупованого Сімферополя партизани виявили секретний склад російських загарбників. Його загарбники облаштували на закинутій овочевій базі прямо у скелі.

Теги: Крим війна військова техніка партизани

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