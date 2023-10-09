Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»

Партизани зафіксували розвантаження 9К55 «Град-1» з вантажних вагонів відкритого типу на станції «Євпаторія-товарна»

Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження «Град-1» зафіксували партизани у окупованій Євпаторії. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу партизанського руху «Атеш».

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«Наш агент зафіксував розвантаження 9К55 «Град-1» з вантажних вагонів відкритого типу на Ж/Д станції «Євпаторія-товарна», – йдеться в повідомленні.

Пізніше, як уточнюють партизани, була зафіксована підготовка до транспортування реактивних систем до лінії фронту. Як повідомляють в «Атеш», всього «Град-1» було випущено не більше 600 екземплярів з 1976 року. Партизани вважають, що завдяки систематичному знищенню українськими силами нових екземплярів реактивних систем залпового вогню окупантів російське командування зважилося на залучення до бойових дій рідкісних представників сімейства «Град».

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«Все це вказує на нездатність російського ВПК вести тривалі бойові дії», – констатують в «Атеш».

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Партизани показали військову техніку окупантів, яку ті стягують на фронт Атеш

Нагадаємо, партизани руху «Атеш» зафіксували переміщення розконсервованих радянських гаубиць Д-20 у селищі Гвардійське у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що один з агентів партизанів у Гвардійському виявив перекидання знятих із консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33).

А біля тимчасового окупованого Сімферополя партизани виявили секретний склад російських загарбників. Його загарбники облаштували на закинутій овочевій базі прямо у скелі.