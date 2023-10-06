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Партизани у Криму виявили переміщення розконсервованої радянської техніки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Партизани у Криму виявили переміщення розконсервованої радянської техніки
Партизани зафіксували переміщення розконсервованих радянських гаубиць Д-20 у селищі Гвардійське у Сімферопольському районі
фото: «Атеш»

Партизани припускають, що окупанти перекидають техніку в Мелітополь на Запорізький напрямок.

Партизани руху «Атеш» зафіксували переміщення розконсервованих радянських гаубиць Д-20 у селищі Гвардійське у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Зазначається, що один з агентів партизанів у Гвардійському виявив перекидання знятих із консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33).

«Примітно, саме гармата Д-20 (152 мм) у своїй модифікації Д-22 використовується на САУ 2С3 «Акація», знищення яких дуже почастішало на фронті», – вказали у «Атеш». 

За інформацією партизанів, на селищному вокзалі «Остряково» впродовж останніх двох тижнів фіксують також перекидання інших гармат і техніки за маршрутом у бік Джанкоя. Партизани припускають, що техніку перекидають у Мелітополь на Запорізький напрямок. 

«Кримські лікарні заповнені пораненими саме з цього напрямку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії у тимчасово окупованому Криму, які будують окупанти, в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

Раніше партизани повідомили, що російські бойові катери у Криму окупанти передислоковують дорогами суходолу, тому що бояться ударів українських морських дронів.

До слова, у ніч на 6 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи.

Теги: окупанти Крим партизани зброя

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