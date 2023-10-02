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Партизани пробралися на аеродром окупантів у Криму (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Партизани пробралися на аеродром окупантів у Криму (фото)
Партизани проникли на оборонні споруди аеродрому Гвардійське в Криму
фото: Атеш

На аеродромі партизани виявили сім російських одиниць пускових установок С-300

Партизани пробралися на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони. Про це повідомив партизанських рух «Атеш».

Партизани ведуть спостереження за аеродромом понад місяць.

«Окупанти готують нові фортифікаційні споруди біля аеродрому у Гвардійському», – кажуть партизани. 

6 фото
На весь екран
фото: партизанський рух «Атеш»

Також партизани виявили низку точок із оборонними об'єктами, у тому числі сім одиниць пускових установок С-300. Вони надали координати важливих споруд і зазначили, що продовжують спостерігати за діями окупантів.

Нагадаємо, російські окупанти перекидають засоби ППО до Сімферополя та будують фортифікаційні споруди. Вони отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Також партизани фіксують будування терористами нових фортифікаційних споруд «зубів дракона».

Раніше партизани заінтригували новиною про звільнення Криму.

До слова, розвідка натякнула на посилення ударів по Криму.

Теги: Крим росія системи ППО партизани

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