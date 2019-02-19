Павла Гриба привезли на суд з температурою - батько політв'язня



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Політв'язень Павло Гриб у російському суді, архівне фото

На судове засідання не з'явились представник прокуратури та перекладач - і таким чином «зірвали» засідання

Політв'язня Павла Гриба у понеділок, 18 лютого, доставили на судове засідання в РФ із підвищеною температурою.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» розповів батько політв'язня Ігор Гриб.

«Паша приїхав на засідання суду з температурою. Але він сказав, що готовий бути присутнім на засіданні і готовий відповідати на ті питання, які будуть йому поставлені. Бо вже Притула (свідок у справі, український професор Василь Притула - ред.) приїхав, якого він знає з трьох років, який його постійно лікував. Але судове засідання не відбулось. Я вважаю, це є цілеспрямованою і підготовленою акцією з боку російської сторони», - зазначив він.

Ігор Гриб додав, що на судове засідання не з'явились представник прокуратури та перекладач - і таким чином «зірвали» засідання.

Нагадаємо, 18 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері політв'язня Павла Гриба та українським дипломатам відвідати його.

Наступне судове засідання заплановане на 4 березня.

13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

Директор Європейської служби зовнішньої дії з роботи з державами Східного партнерства та Росії Люк Девінь повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради.

«Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», - написала омбудсмен.