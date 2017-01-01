Передноворічний тиждень буде теплим і «калюжним»

У новорічну ніч температура повітря в Україні очікується від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу

У вівторок, 26 грудня, і до неділі, 31 грудня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +2+8 градусів, на півдні до +10+12 градусів, а на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині і Луганщині 0+4 градуси. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко. «Переважатиме суха погода, завтра на північному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До Нового року лишився тиждень

У новорічну ніч температура повітря в Україні очікується від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу

У вівторок, 26 грудня, і до неділі, 31 грудня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +2+8 градусів, на півдні до +10+12 градусів, а на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині і Луганщині 0+4 градуси. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Переважатиме суха погода, завтра на північному сході невеликі опади, а 29-30 грудня у більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. На дорогах, узбіччях та тротуарах, якщо щось до кінця тижня залишиться, окрім калюж, - місцями острівці льоду, ожеледиця», - написала вона.

Згідно з її прогнозом, 28-29 грудня очікується періодичне посилення вітру.

«У Києві завтра без опадів, +4+6 градусів. До кінця тижня у столиці буде тепло, 29-30 грудня можливий дощ та поривчастий вітер», - повідомила Діденко.

За попередніми прогнозами, у ніч на 1 січня 2018 року температура повітря в Україні очікується від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1 січня передбачається 0+5 градусів. «Опадів істотних - навряд, лише у Рівненській, Житомирській, Чернігівській областях та у північних районах Київської області можливий невеликий дощ з мокрим снігом», - сказала синоптик.

За її даними, у Києві в ніч на 1 січня очікується 0-2 градуси морозу. вдень 0+2 градуси. Без істотних опадів.