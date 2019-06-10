Перепис населення у 2020 році відбуватиметься за допомогою смартфонів - Кубів



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Міжнародна практика рекомендує проводити перепис населення раз на 10 років, - міністр

Українцям запропонують самостійно заповнити відповідні дані в електронному кабінеті домогосподарства, - міністр

Перепис населення України у 2020 році відбуватиметься через смартфон. Про це перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів написав на своїй сторінці у Facebook.

«Перепис населення України у 2020 році буде відбуватися через смартфон. Уже кілька років ми проводимо підготовку саме до такого способу, хоча є свої труднощі й у ньому», - розповів Кубів.

За словами міністра, міжнародна практика рекомендує проводити перепис населення раз на 10 років. «В Україні перепис населення має додаткове завдання - встановити місце проживання вимушених переселенців внаслідок анексії Криму та війни на Сході. А їх, за різними даними, в Україні від 1,3 до 1,7 млн осіб, і вони мають право на соціальну допомогу та інші пільги», - зазначив Кубів.

На думку міністра, з плюсів електронного перепису – це можливість в режимі реального часу проводити усі зміни даних і параметрів, синхронізація баз, повна прозорість, простота отримання довідок про народження, одруження, зміну місця реєстрації, медичних даних, пенсійних та інших соціальних виплат, сплати податків, отримання документів (наприклад паспортів), голосування на виборах через смартфон та безліч інших опцій.

«Але є небезпека, можливо навіть більша за користь. Наш цифровий двійник потребує захисту - не лише фізичного (кібер-безпека), але захисту меж особистості. Тож ми знайшли «золоту середину», що будемо тестувати вже у грудні 2019 року.», - написав Кубів.

Міністр говорить, що українцям запропонують самостійно заповнити відповідні дані в електронному кабінеті домогосподарства, наприклад, через смартфон.

«Заповнена інформація буде захищена спеціальним шифруванням, щоб знеособити персональні дані під час передачі на центральний сервер. Для тих, хто не хоче або не може самостійно заповнити дані в електронній формі ми пропонуємо відповісти на питання традиційної анкети, яку будуть мати представники команди перепису на спеціальному планшеті або смартфоні. Ці дані також захищені і потраплятимуть на центральний сервер Держстату», - наголосив Кубів.