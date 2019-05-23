Перепис населення - гарна ідея, якщо не вдаватися в деталі
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Розсилка
Як провести перепис населення на окупованому Донбасі і в анексованому Криму?
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В последние дня мы услышали от новой команды два важных тезиса, связанных с переписью населения в Украине.
Первый – обещание в ближайшее время провести эту самую перепись. Второй – уменьшить численность ВР, поскольку численность населения в последние годы значительно уменьшилась.
Как по мне, это очень здравые, логичные и необходимые предложения. Если не вдаваться в детали.
А детали таковы.
1. Мы по понятным причинам не можем сегодня провести полную перепись всего населения Украины. Хотя, может быть, у новой команды есть видение, как провести ее в оккупированном Крыму и ОРДЛО? Лично я не представляю, как это можно осуществить. А это, тем не менее, – территория Украины, и очень надеюсь, что никто из новоявленных не будет поддавать этот факт сомнению.
Впрочем, для «технических» вопросов можно провести перепись только на подконтрольной территории. Для различных расчетов (например, в отдельных направлениях деятельности министерств) это подойдет. Но далеко не везде. В частности – при определении минимума численности парламента, с тем, чтобы не выйти за рамки международных нормативов.
2. Численность парламента. Не буду вдаваться в детали международной практики, замечу лишь, что в Европе принято значение: 1 депутат представляет от 50 тыс до 100 тыс населения (бОльшее количество населения на 1 депутата свойственно, как правило, государствам с федеративным устройством – вроде США или Индии). Таким образом, в свое время Украина при населении в 45 млн чел соответствовала «верхней планке» этих параметров.
С оккупацией Крыма и части Донбасса депутаты в ВР в округах на этих территориях, понятно, не избирались. Но «штатная» численность ВР не изменилась – ведь эти территории всё равно остаются территорией Украины. Именно поэтому в нынешней Верховной Раде VIII созыва при «штатной» численности в 450 народных депутатов, «живых» - только 423, еще 27 мест – без «живых» депутатов.
Таким образом, без полной переписи всего населения Украины, и сокращением ВР «на глазок», мы не сможем даже сказать, насколько численность парламента соответствует европейской практике.
Я вижу только один выход: сократить численность «живых» депутатов в зависимости от численности населения на подконтрольной территории. Но сокращать «штатную» численность всей ВР – нелогично, пока мы не сможем провести перепись всего населения.
Джерело: блог Дмитра Тимчука