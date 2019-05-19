У Мінінформполітики відреагували на заяву радника Зеленського про перепис населення



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У команді Зеленського вирішили провести «аудит держави» та перепис населення

В державних органах України діє біля двох десятків різних інформаційних баз даних «з повними наборами даних на українців»

Робоча група з питань проведення перепису населення України діє вже майже півроку.

Про це написав у Facebook заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, коментуючи ідею команди Володимира Зеленського провести перепис населення.

«До речі, вже біля півроку діє робоча група з питань проведення перепису населення. Розроблено відповідне ТЗ. Заплановані пілотні переписи для тестування нових технологій, що будуть використовуватися переписниками, яких ще треба буде навчити», - повідомив заступник міністра.

При цьому він зазначив, що в процесі вивчення питання народилося кілька ідей. Наприклад, у рік пікових виплат за кредитами МВФ, яким є 2019-й довелося б провести проект національного масштабу, вартість якого стартує з 200 млн грн.

«Здається, що це не дуже гарна ідея», - зауважив Золотухін.

Водночас, за його словами, в державних органах України діє біля двох десятків різних інформаційних баз даних «з повними наборами даних на українців». Зокрема, тільки МОЗ на різних етапах впровадження реформи отримав близько 27 млн записів про пацієнтів.

Біометричні паспорти також охоплюють великий обсяг громадян, додає Золотухін. І наголошує: «Якщо розумно підійти до конвергенції цих даних, які могли б взаємно перекрити прогалини баз, то первинна інформація про кількість громадян України була б отримана значно дешевше. Звичайно і в цьому процесі є ризики... Це до того, що перед будь-якою заявою слід все ж пропрацьовувати питання».

Нагадаємо, у Зеленського планують провести «аудит держави» та перепис населення.