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    Політика

    У Зеленського планують провести «аудит держави» та перепис населення

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    До процедури перепису населення будуть залучати міжнародні інституції - У Зеленського планують провести «аудит держави» та перепис населення
    До процедури перепису населення будуть залучати міжнародні інституції

    У новообраного президента хочуть зрозуміти, в якому стані їм переходить держава

    Команда новообраного президента України Володимира Зеленського має намір в перші 100 днів провести «аудит держави», щоб зрозуміти, в якому стані вони отримують країну.

    Про це ідеолог команди Зеленського Руслан Стефанчук заявив в ефірі «112 Україна».

    «Блискуче питання (про перепис населення, - ред.) і він у нас стоїть одним з перших. Тому, що ми почали з того, що станом на сьогодні ніхто не розуміє, що в державі є, і хто є в державі. Для того, щоб робити будь-які перетворення, ми повинні знати людський ресурс, фінансовий ресурс і часовий ресурс. Станом на сьогодні  – у нас в програмі це вписано і це те, чим ми займемося в перші 100 днів – це оголошення аудиту держави,  ми повинні зрозуміти, в якому стані сьогодні переходить держава», - заявив Стефанчук.

    За його словами, команда Зеленського, буде залучати і українські інституції, на яких покладено цей обов'язок законом і обов'язково міжнародні інституції.

    Як повідомлялося, населення України за 2018 рік скоротилося майже на чверть мільйона. Померло 588 тисяч осіб (у тому числі 2,4 тис. дітей віком до року), народилося - 336 тисяч. На 100 померлих осіб в Україні припадало лише 57 новонароджених.

    Також в Україні з січня по березень 2019 року чисельність населення зменшилася на 73,7 тис. осіб.

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