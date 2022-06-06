Закарпаття надає ІТ-шникам бронь від мобілізації: що область отримує взамін

Закарпатський ІТ-сектор фінансуватиме безкоштовне харчування внутрішньо переміщених осіб

Закарпатська область разом із Мінекономіки домовилися про особливі умови для фахівців ІТ-галузі, які прибули на територію регіону після початку війни. Про це голова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив у інтерв’ю «Укрінформу».

За словами Микити, Закарпаття офіційно домовилося із центральною владою про бронювання таких спеціалістів від армії. «Це надприбутковий бізнес, дуже рентабельний, проаналізувавши ситуацію, ми зрозуміли, що він з автоматом не принесе стільки користі, скільки за комп'ютером», – пояснив голова Закарпатської ОДА.

Для того, аби отримати бронь, ІТ-шники, які переїхали до Закарпатської області, мають офіційно зареєструватися – і Міністерство економіки забронює цих спеціалістів на час мобілізації.

«Зараз таку бронь мають 50 фахівців, у наступному списку – ще 67. Офіційно Закарпатський ІТ-кластер нині – це 50 компаній-резидентів та 70 ФОПів», – зазначив очільник області.

Микита розповів, що Закарпаття отримає свою фінансову вигоду від перебування на території регіону цих фахівців. Голова ОДА нагадав, що в регіоні багато внутрішньо переміщених осіб, яких треба безкоштовно харчувати – тож влада закріпила різні ІТ-компанії за відповідними громадами. «Вони сплачують там податки, за ці гроші громада годує своїх ВПО», – пояснив очільник обласної державної адміністрації.

Віктор Микита також наголосив, що ідея бронювання фахівців ІТ-сфери виникла також і через бажання уникнути корупційних ризиків: «Щоб хтось інший не вступав із ними в корупційний діалог – мовляв, ви нам заплатіть, а ми вас відкупимо від армії». Тому влада, зазначив голова ОДА, і перейшла до законного бронювання цих спеціалістів.

Нагадаємо, що у Закарпатті за увесь час війни був зафіксований лише один обстріл російськими ракетами. Це сталося на початку травня, постраждав розподільний газопровід у Воловці.