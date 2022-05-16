Переселенці на Львівщині почали отримувати виплати від криптобіржі Binance

Допомога нараховується на криптогаманець, звідти її потрібно вивести на банківську карту

П'ять тисяч переселенців на Львівщині отримають $75 на місяць

Львівська область стала першою в Україні, де провідна біржа криптовалют Binance почала виплачувати внутрішні переселенцям грошову допомогу. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«$1,2 млн для 5 тисяч ВПО: Львівська ОВА у співпраці з провідною біржею криптовалют Binance та благодійною ініціативою «Паляниця» забезпечить фінансовою допомогою найбільш незахищені категорії людей з числа переселенців», – зазначив він.

Допомога у розмірі $75 на місяць, яка нараховуватиметься впродовж трьох місяців, передбачена для жінок з числа переселенців, насамперед для матерів неповнолітніх дітей та багатодітних, людей з інвалідністю та похилого віку.

Особливістю цієї фінансової допомоги є те, що вона нараховується на криптогаманець. Звідти її потрібно вивести на банківську карту. Із цим людям допомагає благодійна ініціатива «Паляниця».

«На першому етапі цієї ініціативи плануємо охопити 5 тисяч ВПО. До слова, тисяча з них уже зареєструвалась та отримали кошти. Гроші надійшли впродовж тижня від дня реєстрації», – повідомив Козицький.

До слова, Міністерство охорони здоров'я України спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними.