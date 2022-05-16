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    Економіка та фінанси

    Переселенці на Львівщині почали отримувати виплати від криптобіржі Binance

    Допомога нараховується на криптогаманець, звідти її потрібно вивести на банківську карту - Переселенці на Львівщині почали отримувати виплати від криптобіржі Binance
    Допомога нараховується на криптогаманець, звідти її потрібно вивести на банківську карту
    фото: Максим Козицький/Facebook

    П'ять тисяч переселенців на Львівщині отримають $75 на місяць

    Львівська область стала першою в Україні, де провідна біржа криптовалют Binance почала виплачувати внутрішні переселенцям грошову допомогу. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

    «$1,2 млн для 5 тисяч ВПО: Львівська ОВА у співпраці з провідною біржею криптовалют Binance та благодійною ініціативою «Паляниця» забезпечить фінансовою допомогою найбільш незахищені категорії людей з числа переселенців», – зазначив він.

    Допомога у розмірі $75 на місяць, яка нараховуватиметься впродовж трьох місяців, передбачена для жінок з числа переселенців, насамперед для матерів неповнолітніх дітей та багатодітних, людей з інвалідністю та похилого віку.

    Особливістю цієї фінансової допомоги є те, що вона нараховується на криптогаманець. Звідти її потрібно вивести на банківську карту. Із цим людям допомагає благодійна ініціатива «Паляниця».

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    Переселенці на Львівщині почали отримувати виплати від криптобіржі Binance
    Переселенці на Львівщині почали отримувати виплати від криптобіржі Binance
    Переселенці на Львівщині почали отримувати виплати від криптобіржі Binance

    «На першому етапі цієї ініціативи плануємо охопити 5 тисяч ВПО. До слова, тисяча з них уже зареєструвалась та отримали кошти. Гроші надійшли впродовж тижня від дня реєстрації», – повідомив Козицький.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я України спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними.

    Теги: росія окупанти Львівщина переселенці війна Україна окупація #stoprussia
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    Переселенці на Львівщині почали отримувати виплати від криптобіржі Binance