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    Влада визначила громади, переселенці з яких отримають допомогу (перелік)

    Уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям - Влада визначила громади, переселенці з яких отримають допомогу (перелік)
    Уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям
    фото з відкритих джерел

    Громадяни, у яких зруйноване або непридатне внаслідок пошкодження житло, зможуть отримати допомогу від держави

    В Україні затвердили перелік територій, переселенці з яких можуть отримати допомогу від держави. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

    З травня 2022 року процедура отримання допомоги від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам відбуватиметься за чіткою процедурою.

    Отримати допомогу зможуть ті громадяни, які перемістилися з територіальних громад, що затверджені наказом Мінреінтеграції, а також внутрішні переселенці, у яких житло зруйноване або непридатне внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування.

    Зауважимо, для людей з інвалідністю та дітей державна допомога становить 3 000 гривень, для решти – 2 000 гривень.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи, які повернулися на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, продовжать отримувати допомогу на проживання.

    Також ми писали, що уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям.

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    Теги: росія окупанти переселенці війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Влада визначила громади, переселенці з яких отримають допомогу (перелік)