  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Чи зобов'язані переселенці стати на облік у військкомат: роз’яснення

    Асоціація правників України підготувала відповіді на актуальне питання щодо загальної мобілізації - Чи зобов'язані переселенці стати на облік у військкомат: роз’яснення
    Асоціація правників України підготувала відповіді на актуальне питання щодо загальної мобілізації
    фото з відкритих джерел

    У тих, хто переїхав, є тиждень, щоб перереєструватися на військовий облік

    За останній місяць приблизно кілька мільйонів українців стали переселенцями, або як їх офіційно називають «Внутрішньо переміщеними особами» (ВПО). Про це йдеться у роз’ясненні Асоціації правників України.

    Якщо особа призовного віку — ВПО, чи зобов’язана вона стати на облік, і в який термін?

    Отримання статусу ВПО означає, що особа змінила місце проживання.

    Призовники, військовозобов’язані та резервісти по прибутті на нове місце проживання зобов’язані з моменту отримання статусу ВПО стати на військовий облік за новим місцем проживання упродовж семи днів.

    Органи реєстрації місця проживання фізичних осіб повідомляють відповідні територіальні центри комплектування про реєстрацію місця проживання особи.

    Крім того, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад:

    • виявляють призовників і військовозобов’язаних, які проживають на їхній території і не перебувають у них на військовому обліку;
    • беруть таких призовників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік;
    • направляють до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік.

    Нагадаємо, парламент визначив додаткові підстави для звільнення від військової служби.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти переселенці війна мобілізація Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи зобов'язані переселенці стати на облік у військкомат: роз’яснення