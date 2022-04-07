Чи зобов'язані переселенці стати на облік у військкомат: роз’яснення

У тих, хто переїхав, є тиждень, щоб перереєструватися на військовий облік

За останній місяць приблизно кілька мільйонів українців стали переселенцями, або як їх офіційно називають «Внутрішньо переміщеними особами» (ВПО). Про це йдеться у роз’ясненні Асоціації правників України.

Якщо особа призовного віку — ВПО, чи зобов’язана вона стати на облік, і в який термін?

Отримання статусу ВПО означає, що особа змінила місце проживання.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти по прибутті на нове місце проживання зобов’язані з моменту отримання статусу ВПО стати на військовий облік за новим місцем проживання упродовж семи днів.

Органи реєстрації місця проживання фізичних осіб повідомляють відповідні територіальні центри комплектування про реєстрацію місця проживання особи.

Крім того, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад:

виявляють призовників і військовозобов’язаних, які проживають на їхній території і не перебувають у них на військовому обліку;

беруть таких призовників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік;

направляють до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік.

Нагадаємо, парламент визначив додаткові підстави для звільнення від військової служби.

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