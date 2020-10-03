Під Офіс президента принесли гарбузи для Шкарлета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Цензор.НЕТ/Олег Богачук

Акція відбулася під назвою «Бій за освіту!»

Під Офісом президента провели чергову акцію за відставку тимчасового виконувача обов’язків міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє Українська правда.

Кілька студентів у мантіях символічно залишили на сходах Офісу гарбузи, що за українською традицією означає відмову дівчини від заміжжя, а вони таким чином висловили невдоволення Шкарлетом.

Організатори акції – кілька громадських організацій, зокрема Фундація регіональних ініціатив, Рух опору капітуляції, Солідарна молодь.

На події присутні представники Національного корпусу, а також студенти Олімпійського коледжу, які нещодавно виходили на акцію протесту проти приєднання свого закладу до Національного університету фізичного виховання і спорту.

Учасники акції викрикували «Шкарлета геть» і «Шкарлет нам не міністр».

Після запалення фаєрів дехто почав викрикувати «Зелю геть!», на що організатори попросили їх не вдаватись до таких закликів, оскільки акція стосується безпосередньо нинішнього в.о. міністра освіти, а не президента.

Серед претензій протестувальників – причетність чиновника до «Партії Регіонів», плагіат у наукових роботах, «провалена» підготовка до нового навчального року, а також те, що освіта не отримала грошей з протиковідного фонду.

День акції обрали невипадково – 30 років тому, 2 жовтня 1990 року українські студенти вийшли на Революцію на граніті.