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    Наука та освіта

    Вчителі розвіяли найпоширеніші міфи і стереотипи про роботу (відео)

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    Молоді вчителі вирішили звернути увагу на престижність та важливість професії - Вчителі розвіяли найпоширеніші міфи і стереотипи про роботу (відео)
    Молоді вчителі вирішили звернути увагу на престижність та важливість професії
    Колаж: освітній проєкт Enjoy The Science

    У мережі запустили челендж до Дня вчителя

    Команда освітнього проєкту Enjoy The Science запустила у соцмережах челендж до Дня вчителя #eth_КажуДякуюВчителям в рамках якого розвіяла популярні стереотипи про викладачів.

    Автори проєкту, молоді вчителі, через челендж вирішили звернути увагу на престижність та важливість професії. 

    «Челендж нагадує, що вчителі виконують неоціненну роботу, впливають на долі багатьох людей та допомагають їм розкрити свій потенціал. Їхня праця заслуговує на вдячність», – зазначають організатори акції.

    Також на каналі Enjoy The Science вийшло відео з найпоширенішими стереотипами та міфами про вчителів.

    До слова, 2 жовтня мер Києва Віталій Кличко привітав столичних освітян із Днем вчителя.

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