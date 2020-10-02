«Ти тупий, ти дурний»: на Одещині вчитель допікав роками учневі, який порізав собі горло



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Тиск і приниження з боку вчителя, якого досі не відсторонено, зазнавав не тільки постраждалий підліток

Інцидент із десятикласником, який намагався вкоротити собі віку під час уроку в Кілійському ліцеї №3, не був спонтанним. Учень залишив дві записки, а рідні хлопця стверджують, що вчитель принижував його кілька років.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.

Все сталося під час уроку хімії 30 вересня. Десятикласник вийшов у коридор й різонув себе ножем по шиї. Скривавленого хлопця побачила школярка, яка й покликала на допомогу дорослих. Зараз 15-річний підліток перебуває в хірургічному відділенні. Медики кажуть, що операція минула вдало.

Що трапилося на уроці перед тим, як учень залишив клас – ані в школі, ані в управлінні освіти не розповідають. Утім, вочевидь, його вчинок не був спонтанним. Бо ніж хлопець приніс із дому і лишив дві пояснювальні записки

«Перша записка, скажімо так, загальні фрази. Друга записка, котра була написана, це проблеми з предметом», – заявив начальник відділу освіти Кілійської ОТГ Сергій Мергут.

За словами голови Кілійської ОТГ Павла Бойченко, одна із версій слідства – це атмосфера, створена вчителем у класі. «Вчитель не правий однозначно, але не тільки в цій ситуації», – вважає Бойченко.

Як розповіли рідні постраждалого, проблеми з вчителем хімії почалися давно. За словами його сестри, образи накопичувалися кілька років. Предмет хлопцю не давався, а вчитель, замість допомоги, лише висміював учнівські невдачі.

«Говорив, що тобі в 10-й клас не потрібно йти, що ось такий ти дурний, тупий, навіщо ти взагалі заходишь до класу, якщо нічого не розумієш. Брат говорив, я сидів і кожного разу знав, що він зараз звернеться до мене і в мене кожного разу щось всередині підстрибувало», – розповіла сестра учня Олеся Альтер.

Вона також відзначила, що мати не раз підходила зі скаргами і до класного керівника, і до директора. Але в школі натомість твердять, що нібито жодних нарікань на викладача не було. «Ніхто не говорив, ніхто не скаржився на те, що він якось поводиться не так», – стверджує директорка Кілійського ліцею №3 Надія Сорока.

Проте перші ж батьки, яких журналісти зустріли на шкільному подвір'ї, заявляють, що образ від вчителя хімії зазнавав не тільки потерпілий підліток.

«У мене дитина теж у 9-му класі, два тижні тому казав, що він його чіпає постійно. Я кажу, сину, почекай, приїде тато, зайдемо до школи», – розповідає мати одного з учнів ліцею.

Батьки також вважають, що підлітку треба було добряче дошкулити, щоб він відважився на такий вчинок. «Просто так порізати горло в школі – це не кожна дитина зможе. Це як треба було його довести... Ну, якщо рік він його доводив і тут почався вже другий... У всьому винен вчитель», – вважає інша мати.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Проводять своє розслідування й освітяни. Але вчителя, якого підозрюють у образах учнів, від роботи наразі не відсторонили. Він і надалі вестиме уроки. Принаймні, до закінчення розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 вересня в Кілійському ліцеї №3 десятикласник, відпросившись з уроку, різонув себе ножем по горлу просто в коридорі навчального закладу. На щастя, йому вчасно надали допомогу, він вижив.