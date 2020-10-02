Осінні канікули можуть розпочатися на 10 днів раніше



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У багатьох школах будуть розташовано виборчі дільниці

Наразі розглядається можливість перенесення осінніх канікул в школах на 10 днів раніше, ніж було заплановано, для того, щоб освітній процес, підготовка до виборів та вибори не перетиналися. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час круглого столу.

«Ви знаєте, що наразі діє заборона відвідування шкіл, дитячих садочків сторонніми людьми, у тому числі й батьками під час навчального процесу... Ми розуміємо, що розпочався виборчий процес, і відкриваються виборчі дільниці в школах», — сказав Ляшко.

За його словами, тому на період до виборів і у той період, коли одночасно відбуваються виборчий та навчальний процеси, вхід на виборчу дільницю потрібно організувати окремий від того, через який заходять діти.

«Буквально вчора ми проводили чергову конференцію з нашими освітянами, отримали пропозицію до того часу, поки дітей не посунуть на канікули, а таке питання розглядається, канікули хочемо зробити на 10 днів раніше, ніж було заплановано, для того, щоб освітній процес та підготовка до виборів, та виборчий процес не перетиналися», — розповів Ляшко.

Раніше Главком писав, що осінні канікули в школах у МОН пропонують розпочати в четвер, 22 жовтня, і закінчити у п’ятницю, 30 жовтня, тобто не пізніше, ніж за два дні до виборів і завершити не пізніше, ніж через три.

Також Міносвіти озвучило нові дати шкільних канікул.

Крім того, МОЗ назвав єдину умову перенесення місцевих виборів.