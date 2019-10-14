Під стінами МЗС відбувається мітинг на підтримку нацгвардійця Марківа



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Мітингувальники прийшли під МЗС, щоб запитати про стан «справи Марківа» та вимагають активізації процесу його звільнення Фото Укрінформ

На акції присутня дружина Марківа

У Києві на Михайлівській площі перед стінами Міністерства закордонних справ розпочався марш на підтримку засудженого в Італії до 24 років в’язниці нацгвардійця Віталія Марківа.

Участь в акції беруть кілька десятків активістів, повідомляє Укрінформ.

Також на акції присутня дружина Марківа. Учасники акції тримають плакати з написом «Італія, почуй Ук/Ua», Свободу Марківу», «Марків не винен». Активісти вимагають справедливий суд для Віталія Марківа, незаконно ув’язненого в Італії вже третій рік і вигукують «Марківу свободу».

Мітингувальники прийшли під МЗС, щоб запитати про стан «справи Марківа» та вимагають активізації процесу його звільнення. Вони передали запит до МЗС щодо того, як рухається питання подачі апеляції до італійського суду.

Активісти планують після мітингу колоною рушити до Посольства Італії в Україні, де проведуть пікет.

На акції під МЗС чергують правоохоронці та поліція діалогу.

Я повідомлялося, 11 жовтня, суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, який був засуджений до 24 років ув’язнення.

Українці та інші небайдужі люди влаштували акцію проти судового вироку бійцю Національної Гвардії України Віталію Марківу на п’ятому ювілейному фестивалі української культури у Венеції.

Нагадаємо, координатор батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Андрій Антонищак вважає, що справа нацгвардійця Віталія Марківа, який був засуджений до 24 років ув’язнення в Італії, є суто політичною і є замовленням Російської Федерації.