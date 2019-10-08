У Венеції пройшла акція на підтримку нацгвардійця Марківа



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Італійський суд засудив Марківа до 24 років ув’язнення за те, що він боронив свою землю від російських окупантів

Українці та інші небайдужі люди влаштували акцію проти судового вироку бійцю Національної Гвардії України Віталію Марківу на п’ятому ювілейному фестивалі української культури у Венеції.

Про це у Facebook написала українська волонтерка Леся Цибак.

«Українці, які зібралися на V ювілейному фестивалі української культури УКРO-2019 у Венеції, об'єдналися в думці про те, що нацгвардієць Віталій Марків не винен і будуть до кінця відстоювати та боротись за те, аби його виправдали», - зазначила Цибак.

Нагадаємо, посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.