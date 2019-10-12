Суд присяжних в Італії пояснив вирок нацгвардійцю Марківу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Солдат Національної гвардії України Віталій Марків

Суд присяжних Павії наважився стверджувати, що Марків виконував явно незаконний наказ

Суд присяжних міста Павії оприлюднив мотиваційну частину вироку українському нацгвардійцю Віталію Марківу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як відомо, 12 липня його засудили до 24 років неволі за причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі під час війни на Донбасі 5 років тому. Присяжні вважають, що солдат Національної гвардії України Віталій Марків активно сприяв умисному убивству іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Слов’янська.

«У засідці проти журналістів Марків брав активну участь», – йдеться у підсумковій частині вироку, текст якого містить 176 сторінок. Судді констатують, що обвинувачуваний у той день (24 травня 2014 року) був на горі Карачун, зі своєї бойової позиції бачив керамічну фабрику Zeus Ceramica і мав гарний візуальний контроль залізниці, біля якої у рову загинули італієць-фотограф Андреа Роккеллі і росіянин Андрій Миронов.

«Марків, виконуючи функцію керівника на бойовій позиції, навіть при відсутності всякого наміру збройної атаки з боку противника, запідозривши пересування журналістів за напрямом поїзда, почав діяти, «стріляючи в усе, що рухалося в радіусі двох кілометрів», і схоже, це була звичайна практика спільних військових дій Національної гвардії і війська», – пишуть присяжні в тексті-мотивації вироку.

Як стверджують судді, «сам обвинувачений підтвердив таку реконструкцію фактів, коли заявив, що навіть при відсутності фази активного протистояння і людей у формі сепаратистів, було нормальним підозріло спостерігати за цивільними як ймовірними противниками, адже вони могли надати корисну інформацію сепаратистам».

Таким чином, йдеться у документі, використовуючи АК74 обвинувачений брав участь у першій стрільбі проти журналістів біля стіни фабрики Zeus Ceramica.

«Не зумівши досягти мети (журналістів) з допомогою автомата Калашникова, він продовжував їх відслідковувати через оптичний прилад зброї з метою потрапити на таксі, щоб перешкодити втечі, зупинити і знищити суб’єктів (журналістів) в лісі, де вони зникли. Потім за допомогою радіопристрою, яким володів Марків, він повідомив армії координати жертв, допомагаючи спрямувати вогонь у їх напрямку. Внаслідок тих пострілів французький журналіст Вільям Ругелон отримав поранення в ногу, а для Роккеллі і Миронова вони стали смертельними», – так відтворили перебіг подій присяжні судді.

Суд присяжних Павії наважився стверджувати, що «Марків виконував явно незаконний наказ, який порушує положення IV Женевської конвенції 1950 по захисту цивільних під час війни».

Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа.

Нагадаємо, посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомлялося, українці та інші небайдужі люди влаштували акцію проти судового вироку бійцю Національної Гвардії України Віталію Марківу на п’ятому ювілейному фестивалі української культури у Венеції, що відбувся 8 жовтня.