Справа Марківа це політичне замовлення Росії, – Антонищак



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Боєць Національної Гвардії України Віталій Марків

Правосуддя Італії не показало себе у найкращому вигляді – Антонищак

Координатор батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Андрій Антонищак вважає, що справа нацгвардійця Віталія Марківа, який був засуджений до 24 років ув’язнення в Італії, є суто політичною і є замовленням Російської Федерації.

Про це він заявив у коментарі УНН.

«Можу сказати свою думку: справа не коштує виїденого яйця. Справою захисту Марківа я займаюсь, так як і Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і Микола Балан, командуючий Нацгвардії, і багато людей, в тому числі діаспора в Італії, дуже серйозно підключилась і допомагає вже понад 2 роки. У справі немає жодного факту, жодного показу на Марківа, справа базується на якихось – навіть не знаю, чесно кажучи, що там є, які там покази взяли до уваги, тому що прямого свідчення на Марківа немає», – сказав співрозмовник.

З його слів, українська сторона неодноразово наголошувала, що у Національної гвардії, до якої належить батальйон Кульчицького, і сержантом якого є Марків, не було на озброєнні мінометів.

«На мій погляд, ця справа є суто політичною: це політичне замовлення Російської Федерації. На жаль, правосуддя Італії не показало себе у найкращому вигляді. Я пам’ятаю унікальний виступ адвоката Марківа, який тривав понад 6 годин. Він чітко сказав у кінці промови: якщо Марківа буде засуджено, він буде вважати, що правосуддя в Італії померло», – зазначив координатор батальйону Кульчицького.

Він повідомив, що сам був допитаний як народний депутат України і як координатор батальйону, як і народний депутат України 8 скликання Богдан Матківський.

«Мені здається, в історії тогочасної Європи такого не було, щоб міністр особисто їздив клопотати за свого бійця. Був опитаний у суді й командуючий Національної гвардії України, який на той час також був у зоні бойових дій. Було опитано багато свідків... Я думаю, під тему Марківа підсовували зняття санкцій з РФ, тому що, ще раз наголошую, справа, на мій погляд, є чисто політичною», – додав Антонищак.

Нагадаємо, 11 жовтня, суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, який був засуджений до 24 років ув’язнення.

Українці та інші небайдужі люди влаштували акцію проти судового вироку бійцю Національної Гвардії України Віталію Марківу на п’ятому ювілейному фестивалі української культури у Венеції.