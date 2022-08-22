Павло Сбитов зупинив кілька батальйонів окупантів на Донеччині

Офіцер до останнього залишався разом зі своїми вояками і керував відбиттям атаки

Він неодмінно став би генералом, настільки талановитим офіцером був. Павло Сбитов, командир роти 503-го батальйону морської піхоти, вважав побратимів своєю родиною.

«Пам’ятаю, коли в мене був перший двохсотий… Я розумію, що треба поїхати до хлопців, їх заспокоїти, поспілкуватися, але сам не можу заспокоїтися. Важко було підібрати слова. Тому що морська піхота – це не просто військові, морська піхота – це сім’я. Тут всі друзі і побратими. Втрачати когось із них – дуже важко», – зізнавався Збитов у коментарі виданню АрміяInform.

Народився майбутній герой на Львівщині – у селі Березець нині Комарнівської громади. У 15 років вступив у Військовий ліцей імені Героїв Крут. Потім була академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, факультет бойового застосування військ.

У родині Павла Сбитова не було військових, тож батьки не схвалювали його вибору. Але після вишу юнак потрапив в 503-й окремий батальйон морської піхоти, і одразу закохався у цей рід військ. Павло із побратимами опинився на передовій, був 2016 рік.

Павло Олегович Сбитов (22 жовтня 1994 – 12 березня 2022) – майор Збройних Сил України. Випускник Національної академії сухопутних військ. Командир роти 503-го батальйону морської піхоти, який захищав Україну на східному напрямку. У березні 2022 року під час бою біля населеного пункту Євгенівка із силами противника, що переважали, Павло Сбитов зазнав смертельного поранення. Офіцер до останнього залишався разом зі своїм підрозділом і керував відбиттям атаки. Герой України (16 березня 2022, посмертно).

Уже за рік Сбитова призначили командиром роти. І він зробив її зірковою. 2019 року рота під керівництвом талановитого морпіха виграла конкурс, ставши найкращим однотипним підрозділом Збройних Сил України.

«Його називали «Академіком» – це був позивний командира роти, і він дістався Павлу «у спадок» від попереднього. Але то був виправданий позивний – Павло Сбитов був дуже розумною людиною… Його характер і професійний досвід гартувались в умовах війни… Його дуже поважали навіть старші військові, якими керував. Він був хорошим товаришем, вірним своїй боротьбі, своїм побратимам, нашій спільній перемозі», – розповів газеті «Експрес» військовий капелан отець Андрій Зелінський.

Павло Сбитов та Андрій Зелінський фото: Андрій Зелінський/Facebook

Про підлеглих молодий командир турбувався, умів їх чути.

«Головне – вміти розуміти людей, дослухатись, вникати у їхні проблеми й допомагати вирішувати їх. Тоді підлеглі відчувають твою підтримку й підставлене плече», – зізнавався Павло Сбитов.

Також разом зі своїм батальйоном Сбитов взяв участь у багатонаціональних військових навчаннях «Agile Spirit 2019» («Спритний дух 2019») в Грузії, де був нагороджений як один із найкращих військовослужбовців.

Із початком повномасштабної військової агресії Росії воював на передовій. Майор Павло Сбитов успішно виконував бойові завдання, не допустив оточення та розгрому підрозділів 53-й окремої механізованої бригади.

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У березні 2022 року під час бою біля Євгенівки на Донеччині із силами противника, що переважали, Павло Сбитов зазнав смертельного поранення. Підрозділ, яким керував героїчний морпіх, взяв на себе удар трьох батальйонно-тактичних груп однієї із мотострілецьких дивізій Росії. Офіцер до останнього залишався разом зі своїми вояками і керував відбиттям атаки.

«Ми разом пройшли стількома фронтовими стежками! Дякую тобі, Паша, за супровід! І за твою молоду справжність. Ти пройшов увесь шлях справжнього бойового офіцера Морської піхоти України. Майже ціле твоє життя минуло на війні. А тепер ти помандрував далі… Туди, де ми колись обов’язково зустрінемося», – написав військовий капелан Андрій Зелінський.

16 березня 2022 року майор Павло Сбитов удостоєний почесного звання Героя України (посмертно). Йому завжди буде 27…