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    Події в Україні

    На передовій загинув Народний герой України Андрій Верхогляд

    Полеглому захисникові України було всього 27 років - На передовій загинув Народний герой України Андрій Верхогляд
    Полеглому захисникові України було всього 27 років
    фото: armyinform.com.ua

    Андрій Верхогляд з позивним «Лівша» став відомим за боями в районі Авдіївки 2017 року

    У боях за Україну загинув офіцер 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців ЗСУ 27-річний Андрій Верхогляд. Зворушливий допис про загибель свого друга оприлюднив у соцмережі журналіст Володимир Рунець.

    «Усвідомити, що ти тепер у кращому, більш справедливому світі, мені не дає чи то мій власний егоїзм, чи то розум так захищається від страшної правди. Я не знаю. Я згадую ту нашу першу зустріч в Авдіївці, згадую, скільки всього ми пережили – наче за плечима не роки, а століття міцної, справжньої дружби.

    Я знаю всі твої вчинки, знаю як ти беріг людей, знаю, як щодня наближав Україну до перемоги. Ти – майбутнє, яке немита наволоч у нас намагається забрати», – написав Рунець.

    Офіцер ЗСУ Андрій Верхогляд з позивним «Лівша» – Народний герой України, відомий за боями в районі Авдіївки 2017 року (позиція «Алмаз»). Цю операцію тоді очолив Герой України, заступник командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Андрій Кизило – він геройськи загинув 29 січня 2017 року в боях на Донеччині.

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    На передовій загинув Народний герой України Андрій Верхогляд
    На передовій загинув Народний герой України Андрій Верхогляд
    На передовій загинув Народний герой України Андрій Верхогляд
    На передовій загинув Народний герой України Андрій Верхогляд
    На передовій загинув Народний герой України Андрій Верхогляд
    На передовій загинув Народний герой України Андрій Верхогляд
    На передовій загинув Народний герой України Андрій Верхогляд

    Воював з березня 16 року – пішов на війну одразу після випуску з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Андрій Верхогляд розповідав у інтерв'ю, що пішов до академії, тому що військовими були його батько і дід. Коли почалася війна, у 2014 році, Андрій був на другому курсі військового вишу.

    «Війна показала, що справді варте того, щоб переживати. Бо коли я чую стандартні фрази, що «життя погане», то я дивлюсь і думаю: «Ти живий, і Слава Богу! Які проблеми?».

    Я прокидаюсь зранку і радію, що живий! Сонце світить – прекрасно, дощ іде – чудово! Хоча, я ж чудово розумію, що у житті всякого багато. І проблеми обсідають з усіх сторін. І у мене бувають такі моменти, коли втрачаєш на якусь мить розуміння. Наприклад, коли стикаєшся із «совком».

    Ти ж розумієш, яка вже велика робота зроблена, і ти намагаєшся щось змінити в цій армії і в цих бойових діях, а тут приїжджають такі якісь люди дивні і тягнуть тебе – нас усіх у те «болото» назад. І такі думки проскакують: «П’ятий рік іде війна! Ну, от навіщо це все, якщо ось такі от були і є?!» Але потім воно попускає, бо розумієш, що їхній час минає», – говорив він.

    Нагадаємо, активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

    Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

    Теги: росія ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    На передовій загинув Народний герой України Андрій Верхогляд