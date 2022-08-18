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Підрозділ Андрія Хоменка знищив ворожий десант на Миколаївщині

країна героїв
Надія Карбунар
glavcom.ua
Підрозділ Андрія Хоменка знищив ворожий десант на Миколаївщині
Андрій Хоменко мріяв бути десантником і з гордістю одягав військову форму
фото: Андрій Хоменко/Facebook

Герой загинув, обороняючи український південь

Андрій Хоменко до останнього казав батькам, що на полігоні. Жодної згадки про бої не було. Все говорив, що тренується. Вже від побратимів рідні дізнались, як син професійно командував підрозділом, рятував людей і нищив окупантів.

Старший лейтенант Андрій Хоменко народився у селі Розкопанці Богуславського (нині Обухівського) району Київської області.

Він мріяв бути саме десантником, і з гордістю одягав військову форму. Закінчив виш 2019 року, практично одразу після випуску вирушив у район ООС. Приклад брав із старшого брата, кажуть рідні. Він також бойовий офіцер і зараз перебуває на передовій.

«Обидва сини – учасники бойових дій. Обидва – із незламним характером та залізною волею. Коли розпочалось широкомасштабне вторгнення Росії, вони нам із мамою не дзвонили. Казали, часу на балачки немає, лиш писали регулярно. Це були зовсім короткі вісточки, на кшталт: «Ми з України! Все буде добре! Перемога – не за горами», – розповів виданню АрміяInform батько Героя Віктор Хоменко.

Андрій Вікторович Хоменко (6 грудня 1997 – 3 березня 2022) – старший лейтенант Збройних сил України, командир взводу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

На початку березня у Станично-Луганському районі Луганської області знищив п'ять одиниць БМП-3 і два танки противника, точно скорегував вогонь артилерії по ворожій колоні, після чого здійснив успішну евакуацію особового складу десантно-штурмового батальйону.

Загинув під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині, при цьому підрозділ знищив 30 одиниць особового складу противника та 10 одиниць техніки. Герой України (2022, посмертно).

Загинув Андрій Хоменко 3 березня, обороняючи український Південь. Того дня окупанти із самого ранку штурмували населений пункт Козаче, що на Миколаївщині. Атакували танками, БМП, артилерією, з повітря… Позиція старшого лейтенанта Андрія Хоменка опинилась у самому епіцентрі подій. Операцію українські воїни провели блискуче! Знищили ворожий танк та п’ять бойових машин піхоти. Але, на жаль, і наші підрозділи зазнали втрат. Тож Андрій кинувся рятувати товаришів. Евакуював десантників різних підрозділів бригади, вивіз поранених після повітряних та танкових обстрілів до безпечного місця, де їм надали допомогу…

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Та на черзі був наступний бій. Цього разу знищували ворожий десант у районі села Андрійчикове, що у Вознесенському районі на Миколаївщині. Противнику було завдано максимальних втрат, знищено понад 30 окупантів. Андрій командував підрозділом до останнього…

Побратими – військовослужбовці батальйонної тактичної групи 80 окремої десантно-штурмової бригади, згадуючи про Андрія Хоменка, кажуть, саме йому завдячують тим, що живі.

«Він спочатку ставив своє життя під ризик, а потім вже особовий склад», – розповів головний сержант десантно-штурмового взводу з позивним «Бонд».

«Вступили в бій. Батальйон відходив. Необхідне було прикриття, Андрій Вікторович зі своїм взводом забезпечував його. Місцевість ніхто не знав, не розумів, звідки може вийти вороги. Дякувати богу, він усе правильно скоригував, організував відхід, і втрат взагалі не було», – розповів військовий.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, командир десантно-штурмового взводу 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ старший лейтенант Андрій Хоменко удостоєний звання «Герой України» та ордена «Золота Зірка» (посмертно).

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Теги: десант Андрій Хоменко Герой України Миколаїв росія війна

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