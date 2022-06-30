Вічна пам'ять. Український герой, родом з Абхазії

», віддав своє життя за Україну

, позивний « Абхаз », віддав своє життя за Україну

Астамур Гумба , позивний « Абхаз », віддав своє життя за Україну

Наші чоловіки, батьки і діти, часто ціною власного життя, але вщент розбили міф про «другу армію світу»

Астік загинув…

Колись я мала честь працювати в першому українському інтернет виданні UkraineToday. Його засновниця Наталі Іщенко свого часу приїхала з маленьким сином з Абхазії, коли Росія почала війну з Грузією… Приїхала з війни.

В Україні тоді було мирно, але Наташа ніколи не мала ілюзій з приводу росіян… І от її син Астамур, якого я пам’ятаю ще хлопчиком Астіком, загинув… його позивним на цій війні був «Абхаз». Україна стала домом, де він буде похований…

…Расєянє, ви вбиваєте наших дітей. Без жодної причини. А лише тому, що ви дурні вбивці, які не здатні більше ні на що.

І цьому немає пояснень і не може бути пробачень.

Хочу, щоб ви знали. Ті наші діти, які виживуть, будуть вам мститися. Знаю по своїй. І передадуть це почуття майбутнім поколінням.

Ви будете ізгоями. Проклятими на покоління. Вас ненавидить кожен ваш сусід. Вас зневажає світ. І знайте, вас ніхто вже не боїться.

Наші чоловіки, батьки і діти, часто ціною власного життя, але вщент розбили міф про «другу армію світу».

Ви не страшні.

Ви огидні.

В своїй брехні і печерності. Ваше майбутнє – це реалізація наших прокльонів. І забуття.

Амінь.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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