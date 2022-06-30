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    Думки вголос

    Вічна пам'ять. Український герой, родом з Абхазії

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

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    Астамур&nbsp;Гумба, позивний &laquo;Абхаз&raquo;, віддав своє життя за Україну - Вічна пам'ять. Український герой, родом з Абхазії
    Астамур Гумба, позивний «Абхаз», віддав своє життя за Україну
    фото: Наталі Іщенко/facebook

    Наші чоловіки, батьки і діти, часто ціною власного життя, але вщент розбили міф про «другу армію світу»

    Астік загинув…

    Колись я мала честь працювати в першому українському інтернет виданні UkraineToday. Його засновниця Наталі Іщенко свого часу приїхала з маленьким сином з Абхазії, коли Росія почала війну з Грузією… Приїхала з війни.

    В Україні тоді було мирно, але Наташа ніколи не мала ілюзій з приводу росіян… І от її син Астамур, якого я пам’ятаю ще хлопчиком Астіком, загинув… його позивним на цій війні був «Абхаз». Україна стала домом, де він буде похований…

    …Расєянє, ви вбиваєте наших дітей. Без жодної причини. А лише тому, що ви дурні вбивці, які не здатні більше ні на що.

    І цьому немає пояснень і не може бути пробачень.

    Хочу, щоб ви знали. Ті наші діти, які виживуть, будуть вам мститися. Знаю по своїй. І передадуть це почуття майбутнім поколінням.

    Ви будете ізгоями. Проклятими на покоління. Вас ненавидить кожен ваш сусід. Вас зневажає світ. І знайте, вас ніхто вже не боїться.

    Наші чоловіки, батьки і діти, часто ціною власного життя, але вщент розбили міф про «другу армію світу».

    Ви не страшні.

    Ви огидні.

    В своїй брехні і печерності. Ваше майбутнє – це реалізація наших прокльонів. І забуття.

    Амінь.

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти діти війна Україна батьки окупація #stoprussia
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    Вічна пам'ять. Український герой, родом з Абхазії