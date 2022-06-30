Вічна пам'ять. Український герой, родом з Абхазії
Наші чоловіки, батьки і діти, часто ціною власного життя, але вщент розбили міф про «другу армію світу»
Астік загинув…
Колись я мала честь працювати в першому українському інтернет виданні UkraineToday. Його засновниця Наталі Іщенко свого часу приїхала з маленьким сином з Абхазії, коли Росія почала війну з Грузією… Приїхала з війни.
В Україні тоді було мирно, але Наташа ніколи не мала ілюзій з приводу росіян… І от її син Астамур, якого я пам’ятаю ще хлопчиком Астіком, загинув… його позивним на цій війні був «Абхаз». Україна стала домом, де він буде похований…
…Расєянє, ви вбиваєте наших дітей. Без жодної причини. А лише тому, що ви дурні вбивці, які не здатні більше ні на що.
І цьому немає пояснень і не може бути пробачень.
Хочу, щоб ви знали. Ті наші діти, які виживуть, будуть вам мститися. Знаю по своїй. І передадуть це почуття майбутнім поколінням.
Ви будете ізгоями. Проклятими на покоління. Вас ненавидить кожен ваш сусід. Вас зневажає світ. І знайте, вас ніхто вже не боїться.
Наші чоловіки, батьки і діти, часто ціною власного життя, але вщент розбили міф про «другу армію світу».
Ви не страшні.
Ви огидні.
В своїй брехні і печерності. Ваше майбутнє – це реалізація наших прокльонів. І забуття.
Амінь.
Джерело: блог Вікторії Сюмар