Із «Азовсталі» евакуюють тіла загиблих героїв

Командира полку «Азов» записав відеозвернення

Військове керівництво організовує евакуацію з Маріуполя не лише живих та поранених українських військових, але й тіл загиблих бійців. Про це у відеозверненні повідомив командир полку «Азов» Денис Прокопенко.

«Вище військове керівництво віддало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання ми постійно наголошували на трьох важливих для нас умовах, а саме : цивільні, поранені та загиблі», – зазначив він.

За словами командира, цивільних з території заводу вже евакуювали. При цьому важкопоранені військові отримали допомогу, їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні.

«Щодо загиблих героїв процес триває та, надіюсь, найближчим часом рідні і вся Україна зможуть з почестями поховати загиблих воїнів», – розповів Прокопенко.

Раніше захисник Маріуполя показав пронизливі фото зруйнованої «Азовсталі». Дмитро Козацький, який кілька місяців перебував на «Азовсталі», показав, у що перетворили комбінат російські військові.