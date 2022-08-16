Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Віталій Скакун підірвав себе разом із мостом, щоб зупинити російські танки

країна героїв
Надія Карбунар
glavcom.ua
Віталій Скакун підірвав себе разом із мостом, щоб зупинити російські танки
Віталій Скакун підірвав себе з мостом та виграв для побратимів дорогоцінний час
фото з відкритих джерел

Героїчний вчинок морпіха значно уповільнив просування ворога

Біля російського посольства у Празі його іменем назвали міст, а у Мукачеві – вулицю. 25-річний сапер Віталій Скакун загинув у перший день відкритої агресії Росії. Його підрозділ перебував у одному із найгарячіших місць – поблизу Кримського перешийку.

Міст Віталія Скакуна у Празі
Міст Віталія Скакуна у Празі
фото: lidovky.cz

Народився Герой 19 серпня 1996 року в місті Бережани Тернопільської області. Навчався в Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської мови, де працювала педагогом-організатором його мама. Потім закінчив Вище професійне училище № 20 у Львові, де здобув спеціальність зварювальника, вступив до Національного університету «Львівська політехніка».

«Мій Віталік був дуже чесний ще з народження, добрий, чуйний, готовий допомогти в цю ж хвилину, не дивлячись ні на що», – розповіла мати Героя Орися Скакун.

Як повідомляє АрміяInform, 2021 року тяжка недуга забрала життя батька Віталія, мама поїхала на заробітки в Італію, у Бережанах мешкала старенька бабуся. Хлопець обрав шлях воїна, уклавши контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, обравши елітний підрозділ – 35-ту окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Віталій швидко став вправним воїном, оволодів військовою спеціальністю, обійняв посаду сапера інженерно-саперного відділення.

Віталій Володимирович Скакун (19 серпня 1996 – 24 лютого 2022) – український військовик, сапер інженерно-саперного відділення батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Був добровольцем, який здійснив мінування та підрив автомобільного мосту Генічеськ — Арабатська Стрілка. Загинув 24 лютого 2022 року під час вибуху.

Герой України (посмертно). Почесний громадянин міста Бережани.

У перший день відкритої агресії Росії колони ворожої бронетехніки рвалися на Херсонщину. Аби виграти дорогоцінний час, українське командування вирішило підірвати Генічеський автомобільний міст.

Виконати це завдання зголосився матрос Скакун, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Віталій замінував важливий стратегічний об’єкт, але вчасно відійти не встиг – до мосту вже рушили російські танки. За свідченнями побратимів, Віталій вийшов на зв’язок і повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух, безстрашний морпіх загинув. Ця самопожертва не була марною: героїчний вчинок Віталія значно уповільнив просування ворога. Підрозділу змогу передислокуватися та організувати оборону…

3 фото
На весь екран

За словами земляків хлопця, вчинити інакше він не міг – був так вихований, що змалку не терпів несправедливості, першим ставав на захист Правди і Добра.

«Прекрасна дитина, хороший учень, всім цікавився, мені дуже важко про нього говорити саме зараз і саме так, в минулому часі, – каже виданню «20 хвилин» директор Бережанської школи №3 Володимир Гринкевич. – Він вирішив, що його доля – армія. І пішов служити. Хороша дитина – більше тут нічого не скажеш».

У морського піхотинця залишилась матір, бабуся і старша сестра.

Героя поховали на кладовищі в Бережанах.

За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України № 2022/74 від 26 лютого 2022 року. Матросу Скакуну Віталію Володимировичу присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Читайте також:

Теги: Віталій Скакун війна росія сапер міст

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нам треба більше далекобійної зброї, аби вберегти життя наших військових
Герої таки вмирають. Перед українцями стоїть вибір, про який ніхто не говорить
3 серпня, 10:19
Наші діти боронять країну нарівні з дорослими
Зеленський зустрівся із маленькими українцями-героями: неймовірні історії (відео) 
12 серпня, 15:06
Олексій Вадатурський мріяв поновити пасажирське пароплавство Дніпром від Києва до Чорного моря
Окупанти вбили людину-легенду. Чим запам’ятався Герой України Вадатурський
31 липня, 11:58

Суспільство

Віталій Скакун підірвав себе разом із мостом, щоб зупинити російські танки
Віталій Скакун підірвав себе разом із мостом, щоб зупинити російські танки
У Кривому Розі з ініціативи скандального чиновника знищено мурал із Джонсоном (фото)
У Кривому Розі з ініціативи скандального чиновника знищено мурал із Джонсоном (фото)
Україну накриють дощі з грозами: якою буде погода 16 серпня
Україну накриють дощі з грозами: якою буде погода 16 серпня
Скандал: армія «ЛНР» знову відмовляється воювати за «ДНР»
Скандал: армія «ЛНР» знову відмовляється воювати за «ДНР»
16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Путін назвав «особливу» зброю Росії
91K
Кличко заявив про погрози з боку Банкової
81K
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
55K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
51K
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
26K
Скандал із похованням зв’язкової Шухевича: Садовий проігнорував прохання громадськості

Новини

Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Сьогодні, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Сьогодні, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Сьогодні, 13:45
Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників
Сьогодні, 13:40
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Сьогодні, 13:24
ЗСУ знищили російський «Солнцепьок» (відео)
Сьогодні, 13:10

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту