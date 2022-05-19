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    Події в Україні

    Президент нагородив двох Героїв України орденами «Золота Зірка» (фото)

    Глава держави вручив ордени &laquo;Золота Зірка&raquo; українським військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України - Президент нагородив двох Героїв України орденами «Золота Зірка» (фото)
    Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» українським військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України
    фото: Офіс президента

    Зеленський відзначив державними нагородами 197 військових ЗСУ, п'ять з них – посмертно

    Президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

    «І як це вже традиційно – ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. 197 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. п'ять з них – посмертно. Також сьогодні мав честь вручити ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким раніше присвоїв звання Герой України», – розповів Зеленський.

    Зокрема, найвищу державну нагороду він вручив полковнику Сергію Барановському. Під його безпосереднім керівництвом на території Донецької та Луганської областей підрозділи артилерії завдали значного вогневого ураження військовим об’єктам російського агресора. У результаті цього було пошкоджено та знищено озброєння, військову техніку та підрозділи тилового забезпечення противника.

    Глава держави також вручив орден полковнику Сергію Мусієнку, який брав безпосередню участь у знищенні підрозділів, броньованої техніки та озброєння противника на Харківському напрямку й околицях.

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    Президент нагородив двох Героїв України орденами «Золота Зірка» (фото)
    Президент нагородив двох Героїв України орденами «Золота Зірка» (фото)
    Президент нагородив двох Героїв України орденами «Золота Зірка» (фото)
    Президент нагородив двох Героїв України орденами «Золота Зірка» (фото)
    Президент нагородив двох Героїв України орденами «Золота Зірка» (фото)
    Президент нагородив двох Героїв України орденами «Золота Зірка» (фото)
    Президент нагородив двох Героїв України орденами «Золота Зірка» (фото)
    фото: Офіс президента

    Сергій Мусієнко вміло керував діями підрозділів артилерії, що дало змогу залишити територію під контролем Збройних Сил України. Під час проведення операцій з відбиття атак підпорядковані йому підрозділи артилерії знищили велику кількість озброєння, військової техніки та особового складу.

    Нагадаємо, заступнику командувача Військово-морських сил з авіації Ігорю Бедзаю посмертно надано звання Героя України.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Герой України звання героя Володимир Зеленський Україна президент озброєння окупація указ #stoprussia
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    Президент нагородив двох Героїв України орденами «Золота Зірка» (фото)