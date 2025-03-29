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Пішов із життя екссуддя Конституційного суду Микола Іванович Козюбра

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Пішов із життя екссуддя Конституційного суду Микола Іванович Козюбра
На 87 році пішов з життя один з авторів Конституції України
фото з відкритих джерел

Микола Козюбра був одним із авторів Конституції України

Україна втратила видатного правознавця, науковця та педагога – Миколу Івановича Козюбру. Доктор юридичних наук, професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права, суддя Конституційного Суду України у відставці, керівник докторської програми «Право» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», та один із співавторів Конституції України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Конституційний Суд.

Народився Микола Козюбра 28 листопада 1937 р. у с. Тетерівка Жашківського р-ну Черкаської області. У 1961 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1961–1965 рр. працював в органах МВС УРСР, обіймаючи посади оперуповноваженого дізнання, слідчого, старшого слідчого на Вінниччині та м. Києві. У 1965–1967 рр. навчався в аспірантурі Сектора держави і права АН УРСР. Протягом 1967–1990 рр. працював в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького АН УРСР на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача відділу теорії держави і права. З 1990 р. по 1996 р. – завідувач кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1996 р. по 2003 р. – суддя Конституційного Суду України. З 2003 р. працював в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук, професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права).

Микола Козюбра – один з найавторитетніших науковців-конституціоналістів в Україні. Він розробляв Основний Закон 1996 року та працював суддею Конституційного суду в його першому складі. Після закінчення каденції очолив кафедру державно-правових наук Києво-Могилянської академії.

За його словами, Конституційний суд почав втрачати свою незалежність ще в 2003 році, коли у відставку пішла низка принципових професорів-теоретиків, які б ніколи в житті не «придумали» третій термін Кучми або легітимізували коаліцію «тушок». Микола Козюбра визнавав, що і в його часи суддів викликали на килим до Президента Кучми, проте тодішнім тлумачам Конституції вистачало совісті так відверто під тиском влади не прогинатися. Хоча він сумнівався, що зараз судді отримують за «потрібні» рішення озвучені Тимошенко мільйони, а, коментуючи витік інформації з КС, юрист натякав, що спецслужби вже давно прослуховують суддівську дорадчу кімнату.

Час і місце прощання з Миколою Івановичем буде оголошено додатково.

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Теги: Україна

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